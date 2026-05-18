FOTO: Reprezentantele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, cinci clasări pe prima poziție la European Grand Prix, la Timișoara

Reprezentantele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, cinci clasări pe prima poziție la European Grand Prix, la Timișoara

Competitorii de la Școala de Dans Chirilă au urcat de 4 ori pe prima poziție, iar formația Dinamic din Cugir a realizat o clasare pe locul întâi

Timișoara a găzduit în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție a competiției internaționale de dans European Grand Prix. Peste 3000 de participanți din trei țări europene au concurat timp de două zile întrecându-se în aproximativ 800 de coregrafii.

Alba a spus prezent și la această ediție, prin reprezentantele Școlii de dans Chirilă, formațiile Spirit Liber din Alba Iulia și Dinamic din Cugir. Cele 11 dansatoare albaiuliene nu s-au dezis de forma bună, pe care au afișat-o în tot acest sezon competițional, reușind să se claseze de două ori pe prima poziție la ambele coregrafii – Spiders și Country.

Succesul a fost completat de alte două ocupări a primei poziții acordate solo-urilor Antoniei Szakacs și Iarinei Barbu și un loc II primit de Maria Andreica tot la solo, toate reușind să surclaseze colege de breaslă din cluburi de prestigiu din Timișoara, Oradea și Serbia.

Aflată la început de drum în circuitul competițional, formația Dinamic din Cugir, a reușit să obțină un loc II la coregrafia Madagascar și locul IV cu Aladin. Surpriza deosebit de plăcută, care a completat palmaresul școlii Chirilă, a venit din partea sportivei cugirene, Ana Humaci, care a obținut locul I ( din 5) la solo, deși s-a aflat pentru prima dată la o competiție de un astfel de nivel.

Pentru școala de dans albaiuliană urmează concursul de calificare pentru Campionatele Europene MLTSZ, pe 6 iunie, la Târgu Secuiesc.

Cristina GANGA

