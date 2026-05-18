Sport

FOTO: Reprezentantele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, cinci clasări pe prima poziție la European Grand Prix, la Timișoara

Ioana Oprean

Publicat

acum 51 de minute

în

De

Reprezentantele Școlii de Dans Chirilă din Alba Iulia, cinci clasări pe prima poziție la European Grand Prix, la Timișoara

Competitorii de la Școala de Dans Chirilă au urcat de 4 ori pe prima poziție, iar formația Dinamic din Cugir a realizat o clasare pe locul întâi

Timișoara a găzduit în acest sfârșit de săptămână o nouă ediție a competiției internaționale de dans European Grand Prix. Peste 3000 de participanți din trei țări europene au concurat timp de două zile întrecându-se în aproximativ 800 de coregrafii.

Citește și: FOTO: Școala de Dans „Chirilă” Alba Iulia, clasări pe podium la Transilvania Dance Open | Alexa Chirilă – locul 3 și mențiune la solo

Alba a spus prezent și la această ediție, prin reprezentantele Școlii de dans Chirilă, formațiile Spirit Liber din Alba Iulia și Dinamic din Cugir. Cele 11 dansatoare albaiuliene nu s-au dezis de forma bună, pe care au afișat-o în tot acest sezon competițional, reușind să se claseze de două ori pe prima poziție la ambele coregrafii – Spiders și Country.

Succesul a fost completat de alte două ocupări a primei poziții acordate solo-urilor Antoniei Szakacs și Iarinei Barbu și un loc II primit de Maria Andreica tot la solo, toate reușind să surclaseze colege de breaslă din cluburi de prestigiu din Timișoara, Oradea și Serbia.

Aflată la început de drum în circuitul competițional, formația Dinamic din Cugir, a reușit să obțină un loc II la coregrafia Madagascar și locul IV cu Aladin. Surpriza deosebit de plăcută, care a completat palmaresul școlii Chirilă, a venit din partea sportivei cugirene, Ana Humaci, care a obținut locul I ( din 5) la solo, deși s-a aflat pentru prima dată la o competiție de un astfel de nivel.

Pentru școala de dans albaiuliană urmează concursul de calificare pentru Campionatele Europene MLTSZ, pe 6 iunie, la Târgu Secuiesc.

Cristina GANGA

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Aiudenii Briana Pauletti și David Dranca, rezultate de apreciat la finala ONSS la tenis de masă

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

în

18 mai 2026

De

Aiudenii Briana Pauletti și David Dranca au realizat rezultate de apreciat la finala ONSS la tenis de masă Aiudenii Briana Pauletti și David Dranca au realizat rezultate de apreciat la finala ONSS la tenis de masă, la Buzău Citește și: FOTO | Briana Paulette, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” Blaj, calificată la faza națională […]

Citește mai mult

Sport

Miriam Bulgaru intră în focul calificărilor la French Open 2026: Când va juca sportiva din Alba Iulia

Ioana Oprean

Publicat

acum 12 ore

în

17 mai 2026

De

Miriam Bulgaru intră în focul calificărilor la French Open 2026: Când va juca sportiva din Alba Iulia Miriam Bulgaru este pe punctul să intre în focul calificărilor la French Open 2026. Sportiva din Alba Iulia urmează să joace luni, 18 mai 2026, nu mai devreme de ora 11.00 (ora României) la Roland Garros. Miriam Bulgaru […]

Citește mai mult

Sport

FOTO: Reprezentanții TC Sun Alba Iulia, rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 ore

în

17 mai 2026

De

Reprezentanții TC Sun Alba Iulia au reușit rezultate de apreciat la Cupa Panalim Sibiu, concurs de Tenis 10 Sportivii din Cetatea Marii Uniri au participat, unii pentru prima dată, la un concurs oficial de Tenis 10, Cupa Panalim din Sibiu, la categoriile roșu și portocaliu și galben, Georgia Moc clasându-se pe primul loc, iar Sabin […]

Citește mai mult