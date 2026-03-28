Duel șoc pe „Cetate”: Alexandru Pelici adversar cu Minaur Baia Mare pentru CSM Unirea Alba Iulia, în prima etapă din play-off, în 4 aprilie!

Duel șoc pe „Cetate”, CSM Unirea Alba Iulia – Minaur Baia Mare, cu Alexandru Pelici antrenor, în prima etapă din play-off, pe „Cetate”, în 4 aprilie!
Prima etapă a play-off-ului aduce un duel exploziv pe „Cetate”, între CSM Unirea Alba Iulia și Minaur Baia Mare, echipă care-l va avea pe bancă pe Alexandru Pelici, fostul antrenor al Unirii Alba Iulia în prima parte a campionatului, până în decembrie 2025, adică în urmă cu 4 luni!
Va fi o confruntare între primele clasate din Seriile 7 și 8, care se bat pentru promovarea în Liga 2. O partidă specială, în condițiile în care Alexandru Pelici, antrenorul Unirii Alba Iulia în ultimii doi ani, va fi adversarul „alb-negrilor”.
Practic se duelează prezentul Unirii (Dragoș Militaru) cu trecutul Unirii (Alexandru Pelici)
Startul play-off-ului va fi incendiar, cu orgolii și ambiții pe masă. CSM Unirea Alba Iulia se astepta să întâlnească Sănătatea Cluj în primul joc din play-off, dar „virușii verzi” au remizat alb cu Viitorul Cluj, iar pe prima poziție a trecut Minaur Baia Mare.
Formația din Maramureș are o înțelegere verbală cu Alexandru Pelici, mai trebuie doar prezentarea oficială, Minaur dorindu-l pe fostul tehnician unirist încă din iarnă, după despărțirea de Unirea Alba Iulia.
Pelici a plecat în decembrie 2025 de la CSM Unirea Alba Iulia, gruparea din Cetatea Marii Uniri iernând pe prima poziție. O decizie care a stârnit destulă nedumerire, în acele momente, mai degrabă fiind vorba despre o demitere, decât o încheiere pe cale amiabilă a înțelegerii. În locul său a fost instalat Dragoș Militaru, care în 5 jocuri are 4 succese și o remiză!
CSM Unirea Alba Iulia este pe locul 3 în iararhia play-off-ului, cu 10 puncte, fiind întrecută de Poli Timișoara -1 3, și Sănătatea Cluj – 11, iar Minaur Baia Mare este pe locul 7, cu 7 puncte! A doua rundă din play-off propune un alt șoc pentru Pelici, acasă cu Poli Timișoara
Foto: Lucian DANCIU
