Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii

Luna mai, considerată cea mai ploioasă lună a primăverii, nu se dezminte nici anul acesta. România a avut parte, în zilele de 16 și 17 mai, de un nou episod cu ploi și instabilitate atmosferică accentuată, de această dată determinat de un ciclon mediteraneean cu evoluție transbalcanică. Ploile au fost însemnate cantitativ în Banat, Oltenia, Muntenia și sudul Dobrogei, unde cantitățile de apă au fost în general de 10…30 l/mp și, pe arii restrânse, de peste 40 l/mp.

Episodul a debutat cu fenomene de instabilitate termodinamică ce au avut ca sursă principală ascendența de scară mare a aerului cald și umed antrenat de apropierea ciclonului, respectiv averse, care au avut și caracter torențial, frecvente descărcări electrice și, izolat, grindină și vijelii. Ulterior au evoluat fronturile principale aferente ciclonului, respectiv frontul rece și ulterior frontul oclus, astfel, timp de mai multe ore, pe zone extinse din sud a plouat aproape continuu, iar aportul de precipitații a fost unul semnificativ.

Ciclonul mediteranean, responsabil de ploile din sud-vestul și sudul României era prezent duminică după-amiază în zona costieră a României, iar pe continentul European, deja s-a remarcat, tendința de a se forma un brâu anticiclonic între anticiclonul Azoric și un anticiclon prezent pe nordul Câmpiei Ruse. Activitatea ciclonică din Atlanticul de nord nu a fost foarte intensă și așa cum vom vedea în continuare va rămâne blocată în această zonă.

Astfel, la nivel Euro-Atlantic, configurația barică de suprafață, cât și din altitudine, indică dezvoltarea unei circulații de blocaj. Ciclonii formați pe Atlanticul de Nord, vor evolua doar până în apropierea Arhipelagului Britanic, iar pe zona centrală și nordică a Europei, presiunea va continua să crească, urmând să se consolideze o vastă arie anticiclonică. Contactul baric dintre cele două formațiuni menționate (cicloni Atlantici și anticicloni continentali) va favoriza pe flancul vestic o intensă circulație sud-vestică pe toată coloana troposferică, astfel aerul cald va fi împins spre latitudini tot mai nordice, atât la suprafață, cât și în altitudine, iar acest lucru îl vom remarca pe hărțile de topografie barică prin extinderea unor dorsale tot mai intense.

Această evoluție are o probabilitate mare de a se realiza în săptămâna 18 – 24 mai, modelul de prognoză de ansamblu subsezonier de la ECMWF, indicând scenariul de mai sus, cu dorsale extinse spre nordul Europei (anomalii de gepotențial ridicat reprezentate cu portocaliu) și cu anticicloni la suprafață, ce vor bloca circulația vestică (considerată dominantă).

Dezvoltarea acestor dorsale în straturile mai înalte ale troposferei, vor favoriza, pe flancul estic pătrunderi de aer rece dinspre latitudini nordice, iar acest lucru va fi redat pe hărțile probabile de prognoză, prin talveguri sau nuclee de tip cut-off, ce vor evolua spre centrul și sud-estul Europei.

Aceste pătrunderi de aer rece din troposfera medie, direcționate spre centrul și sud-estul Europei vor oferi energie sistemelor de joasă presiune (cicloni) de a se dezvolta. Astfel în cazul de față facem referire la o posibilă revigorare a activității ciclonice pe Marea Neagră, începând cu ziua de miercuri (20 mai).

Modelul numeric de prognoză ECMWF, indică pentru zilele de 20, 21 și 22 mai un regim ciclonic pe vestul Mării Negre și o circulație foarte slabă la nivelul României, în troposfera medie, din sector predominant estic.

În această configurație aportul de umezeală dinspre bazinul Mării Negre va fi semnificativ, astfel, chiar în lipsa unui aer foarte rece în troposfera medie, stratificarea termică pe verticală poate deveni rapid instabilă. Se știe că în aerul umed rata de scădere pe verticală este de aproximativ 0.6 grade pe 100 m, astfel o particulă de aer antrenată într-o mișcare pe verticală va ajunge mai repede să fi saturată, astfel încât va deveni treptat mai caldă față de mediu și va avea flotabilitate pozitivă (energie potențială convectivă disponibilă).

Așadar este de așteptat ca instabilitatea atmosferică să devină tot mai accentuată începând cu ziua de miercuri. Însă pentru inițierea convecției este nevoie de mecanisme care să ridice o particulă sau un volum de aer de la suprafață, iar în cazul de față pe primul loc ar fi convergența locală și inițierea de natură termică, urmare a încălzirii diurne, iar pe plan secund, factori termodinamici, repectiv ascendența aerului cald și umed ce urmează să vină dinspre Marea Neagră și sudul Câmpiei Ruse.

Energia potențială convectivă disponibilă (CAPE) care este principalul indice care măsoară cantitatea de energie disponibilă pentru furtuni, urmează să aibă valori tot mai mari la mijlocul săptămânii (local peste 500 – 1000 j/kg), așa încât mai ales în timpul după-amiezelor sunt așteptate averse, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină. Dată fiind circulația foarte slabă din troposfera medie, celule convective vor avea o viteză de deplasare redusă, astfel, cantitățile de apă vor fi importante în intervale foarte scurte de timp.

În aceste condiții după mijlocul săptămânii, în cea mai mare parte a teritoriului, dar mai ales astfel în jumătatea de est a teritoriului și în zonele de deal și de munte sunt estimate cantități de apă însemnate. Pe aceasă evoluție sinoptică (crește gradientul baric, pe măsură ce va scădea presiunea în Marea Neagră), tot la mijlocul săptămânii, intensitatea vântului va fi în creștere în special în regiunile estice și vestice, dar intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi și în timpul ploilor, când izolat vor fi și vijelii.

Sub aspect termic va fi o săptămână de mai în care ne vom situa în jurul normelor climatologice (temperaturi maxime în general între 19 și 26 de grade și minime între 8 și 16 grade).

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

