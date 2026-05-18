FOTO | Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria
Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria
La Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Balcic (Bulgaria) artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb, din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, va avea expoziția „Poemele neuitării / Poems of Remembrance”.
Expoziția „Poemele neuitării / Poems of Remembrance”, semnată de artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, continuă itinerarea culturală internațională printr-un nou popas de prestigiu la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Balcic, potrivit Centrului de Cultură Augustin Bena Alba.
Realizată într-un dialog artistic aparte cu lucrările de icoană pe sticlă ale artistei Simona-Teodora Roșca-Neacșu, expoziția valorifică memoria vizuală și patrimoniul spiritual prin fotografie reconstructiv-etnografică și artă sacră, într-un demers curatorial dedicat continuității culturale și redescoperirii rădăcinilor identitare.
Vernisajul va avea loc în data de 17 mai 2026, ora 14:00, în Stone Hall – Balchik Palace.
Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17–30 mai 2026.
Un proiect cultural care reafirmă forța patrimoniului tradițional românesc de a dialoga, peste granițe, cu publicul european contemporan, mai notează sursa citată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026
Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026 Două eleve ale Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș au fost premiate la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026. „Performanță la nivel interjudețean! În urma Concursului Județean „As de Alba”- matematică, primii cinci elevi s-au calificat la prestigiosul Concurs […]
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA
Echipamente medicale și mobilier medical în valoare de peste 6 milioane de lei achiziționate de Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Procedură în derulare. LISTA Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia a lansat, vineri, 15 mai 2026, în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP), procedura de achiziție prin licitație publică a unor echipamente medicale. Valoarea […]
VIDEO | Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia
Team RO001 Xeo Alba Iulia, pregătiri pentru participarea la Istanbul Premier Event. Echipa de robotică caută finanțatori pentru evenimentul din Turcia Team RO001 Xeo din Alba Iulia vor participa la Istanbul Premier Event, între 26-28 iunie, fiind una dintre reprezentantele României la competiție. ,,Echipa Xeo a fost acceptată la Istanbul Premier Event! Ne bucurăm să […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
18 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil
RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil Traficul este restricționat, luni, 18 mai 2026, între orele 7.30...
Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii
Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii Luna mai,...
Știrea Zilei
FOTO | ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit. Familia și poliția o caută
ALERTĂ în Alba: O femeie de 35 de ani, din Gârde, a plecat de acasă și nu a mai revenit....
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată
Tribunalul Alba a menținut rechizitoriul DIICOT într-un dosar de trafic de minori și proxenetism: Procesul intră în faza de judecată...
Curier Județean
FOTO | Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria
Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria La Centrul...
FOTO | Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026
Elevi ai Școlii Gimnaziale Nr. 2 Sebeș, PERFORMANȚE la Concursul Interjudețean de Matematică „Ioan Aron” 2026 Două eleve ale Școlii...
Politică Administrație
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR
Viceprimarul din Ponor care a demisionat, precizări despre relația lui cu AUR Lucian Dragoș Blaga (AUR), care și-a anunțat demisia...
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan”
Fostul premier Theodor Stolojan: „Primul candidat de prim-ministru va cădea la vot, al doilea trebuie să fie Bolojan” Fostul premier...
Opinii Comentarii
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume
18 mai – Ziua Internațională a Muzeelor, celebrată din 1977, în întreaga lume Începând din 1977, în fiecare an, la...
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare
17 mai: Ziua mondială a hipertensiunii arteriale. Principalul factor de risc al apariţiei bolilor cardiovasculare Anual, la data de 17...