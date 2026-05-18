FOTO | Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria

Fotograful albaiulian Vasile Sârb, prezent cu expoziția „Poemele neuitării” la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Bulgaria

Expoziția „Poemele neuitării / Poems of Remembrance”, semnată de artistul fotograf albaiulian Vasile Sârb din cadrul Centrului de Cultură ,,Augustin Bena”, continuă itinerarea culturală internațională printr-un nou popas de prestigiu la Centrul Cultural de Stat „The Palace” din Balcic, potrivit Centrului de Cultură Augustin Bena Alba.

Realizată într-un dialog artistic aparte cu lucrările de icoană pe sticlă ale artistei Simona-Teodora Roșca-Neacșu, expoziția valorifică memoria vizuală și patrimoniul spiritual prin fotografie reconstructiv-etnografică și artă sacră, într-un demers curatorial dedicat continuității culturale și redescoperirii rădăcinilor identitare.

Vernisajul va avea loc în data de 17 mai 2026, ora 14:00, în Stone Hall – Balchik Palace.

Expoziția va putea fi vizitată în perioada 17–30 mai 2026.

Un proiect cultural care reafirmă forța patrimoniului tradițional românesc de a dialoga, peste granițe, cu publicul european contemporan, mai notează sursa citată.

