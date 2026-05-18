Fost premier: Reducerea cheltuielilor, nu creșterea taxelor, este cheia unei consolidări fiscale compatibile cu creșterea economică
Reducerea cheltuielilor, nu creșterea taxelor, este cheia unei consolidări fiscale compatibile cu creșterea economică, afirmă fostul premier Florin Cîțu.
„Exemple de țări care au făcut consolidare fiscală și NU au avut contracție economică. În toate, componenta dominantă a fost tăierea cheltuielilor, nu creșterea taxelor:
▪️ Irlanda (1987-1989): deficit redus masiv. Creștere economică accelerată de la 3,7% la 6,1%. Șomaj în scădere. Inclusiv reducerea ratelor marginale de impozitare.
▪️ Danemarca (1983-1986): consolidare majoră. Creștere economică susținută. Exemplu care a stat la baza studiului unde apărut expresia: „consolidare fiscală expansionistă”.
▪️ Canada (1995-1998): deficit eliminat în 3 ani. Tăieri de cheltuieli șapte ori mai mari decât creșterile de venit. Creștere medie de peste 3% timp de un deceniu. Datorie publică — minus 30 puncte procentuale în 10 ani.
▪️ Suedia (1994-1998): deficit de 13% transformat în surplus în 4 ani. Creștere economică susținută. Datoria stabilizată și apoi redusă.
▪️ Si evident România (2021): deficit cash redus cu aproape 3 puncte procentuale într-un an. Creștere economică de 5,7%, peste 4,5% bugetat.
Consolidarea fiscală nu produce automat contracție. Compoziția contează. Tăieri de cheltuieli permanente și reforme structurale livrează creștere. Creșteri de taxe și plafonări livrează stagnare/recesiune.
Știu că acești noi apărători ai taxelor sunt devastați de aceste exemple (mai sunt si altele), pentru că le spulberă propaganda. Cel puțin o perioadă o să fie ocupați să încerce să arate de ce în fiecare exemplu era ceva diferit față de România în 2025/2026. Atât de mare este dragostea lor pentru taxe.
Partea bună: trebuie să se apuce de citit. Și cititul nu a omorât pe nimeni.
P.S. Nu au visat niciodată socialiștii ca cei care până mai ieri se dădeau de dreapta o să susțină creșterea taxele pe care ei încearcă să le crească de ani de zile. Și mai ales să le apere cu atât fanatism în spațiul public”, a scris Florin Cîțu într-o postare în mediul online.
