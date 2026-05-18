Fost premier: Reducerea cheltuielilor, nu creșterea taxelor, este cheia unei consolidări fiscale compatibile cu creșterea economică

Reducerea cheltuielilor, nu creșterea taxelor, este cheia unei consolidări fiscale compatibile cu creșterea economică, afirmă fostul premier Florin Cîțu.

„Exemple de țări care au făcut consolidare fiscală și NU au avut contracție economică. În toate, componenta dominantă a fost tăierea cheltuielilor, nu creșterea taxelor:

▪️ Irlanda (1987-1989): deficit redus masiv. Creștere economică accelerată de la 3,7% la 6,1%. Șomaj în scădere. Inclusiv reducerea ratelor marginale de impozitare.

▪️ Danemarca (1983-1986): consolidare majoră. Creștere economică susținută. Exemplu care a stat la baza studiului unde apărut expresia: „consolidare fiscală expansionistă”.

▪️ Canada (1995-1998): deficit eliminat în 3 ani. Tăieri de cheltuieli șapte ori mai mari decât creșterile de venit. Creștere medie de peste 3% timp de un deceniu. Datorie publică — minus 30 puncte procentuale în 10 ani.

▪️ Suedia (1994-1998): deficit de 13% transformat în surplus în 4 ani. Creștere economică susținută. Datoria stabilizată și apoi redusă.

▪️ Si evident România (2021): deficit cash redus cu aproape 3 puncte procentuale într-un an. Creștere economică de 5,7%, peste 4,5% bugetat.

Consolidarea fiscală nu produce automat contracție. Compoziția contează. Tăieri de cheltuieli permanente și reforme structurale livrează creștere. Creșteri de taxe și plafonări livrează stagnare/recesiune.

Știu că acești noi apărători ai taxelor sunt devastați de aceste exemple (mai sunt si altele), pentru că le spulberă propaganda. Cel puțin o perioadă o să fie ocupați să încerce să arate de ce în fiecare exemplu era ceva diferit față de România în 2025/2026. Atât de mare este dragostea lor pentru taxe.

Partea bună: trebuie să se apuce de citit. Și cititul nu a omorât pe nimeni.

P.S. Nu au visat niciodată socialiștii ca cei care până mai ieri se dădeau de dreapta o să susțină creșterea taxele pe care ei încearcă să le crească de ani de zile. Și mai ales să le apere cu atât fanatism în spațiul public”, a scris Florin Cîțu într-o postare în mediul online.

18 mai 2026 | RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil

RESTRICȚII de trafic pe Autostrada A1 Sibiu-Sebeș: Reparații la carosabil Traficul este restricționat, luni, 18 mai 2026, între orele 7.30 și 20.00, pe sectorul Sibiu-Sebeș al Autostrăzii A1, între Șura Mică și Rusciori. Potrivit Dispeceratului CNAIR, se execută lucrări de reparații la suprafața carosabilă. Banda 1 si banda de urgență a căii 1 (sens Sibiu-Sebeș) […]

Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii

Cum va fi VREMEA în România în săptămâna 18-24 mai 2026: Instabilitate atmosferică accentuată de la mijlocul săptămânii Luna mai, considerată cea mai ploioasă lună a primăverii, nu se dezminte nici anul acesta. România a avut parte, în zilele de 16 și 17 mai, de un nou episod cu ploi și instabilitate atmosferică accentuată, de […]

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, după ce a fost aplaudată pe aeroport la întoarcerea în țară: ,,Suntem câştigătorii inimilor”

Alexandra Căpitănescu, reprezentanta României la Eurovision, după ce a fost aplaudată pe aeroport la întoarcerea în țară: ,,Suntem câştigătorii inimilor" Alexandra Căpitănescu, solista care a reprezentat România la Eurovision 2026, a fost întâmpinată cu aplauze pe Aeroportul Otopeni, după clasarea pe locul al treilea în finala concursului. Artista s-a declarat bucuroasă de rezultat și a […]

