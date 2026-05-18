Aiudenii Briana Pauletti și David Dranca, rezultate de apreciat la finala ONSS la tenis de masă

Dan HENEGAR

Publicat

acum o oră

La Sala Sporturilor „Romeo Iamandi” din Buzău, s-a desfășurat etapa finală a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, disciplina sportivă tenis de masă, ciclul gimnazial. Județul Alba a fost reprezentat la categoria fete de către Briana Pauletti, elevă a Școlii Gimnaziale „Toma Cocișiu” (profesor coordonator Carmen Prainer), iar la categoria băieți de către David Dranca, elev al Școlii Gimnaziale „Ovidiu Hulea” Aiud (profesor coordonator Biro Cristian). Brianna Pauletti a terminat pe poziția a patra, iar David Dranca s-a clasat pe locul 9, iar rezultatele sunt de apreciat, având în vedere nivelul foarte ridicat al competiției, unde majoritatea adversarilor sunt legitimați la cluburi de prestigiu și fac parte din loturile naționale ale categoriei de vârstă.

„Felicitări sportivilor, părinților și tuturor celor implicați în pregătirea și susținerea acestor copii! Sperăm ca performanțele lor să fie apreciate și sprijinite în continuare atât la nivel local, cât și județean, pentru a le oferi șansa unei dezvoltări sportive pe măsura potențialului demonstrat”, a transmis Cristian Biro, polivalentul antrenor care s-a consacrat în „sportul rege”.

