Marșul Unirii 2026, avizat de autoritățile locale din Alba Iulia. Acțiunea 2012, în centrul organizării manifestației de Ziua Națională

Marșul Unirii 2026, manifestarea unionistă solicitată de Platforma Unionistă Acțiunea 2012, se va desfășura la Alba Iulia de Ziua Națională, în cadrul evenimentelor dedicate împlinirii a 108 ani de la Marea Unire. Organizarea manifestației a fost avizată de autoritățile locale, în urma parcurgerii procedurilor legale.

Alba Iulia va găzdui și în acest an Marșul Unirii, o manifestație care are ca principal mesaj susținerea reunificării României cu Republica Moldova. Demersul organizatoric aparține Platformei Unioniste Acțiunea 2012, organizație care a contribuit la păstrarea tradiției acestui eveniment în cadrul manifestărilor de 1 Decembrie.

Potrivit programului publicat pentru Ziua Națională, marșul este programat să înceapă la ora 08:00, pe traseul Gara Alba Iulia – Catedrala Încoronării.

Un element important îl reprezintă avizarea manifestației de către autoritățile locale, care au analizat solicitarea organizatorilor în cadrul procedurilor prevăzute de legislația privind adunările publice. Astfel, Marșul Unirii se desfășoară în cadrul legal stabilit pentru manifestările publice organizate în municipiul Alba Iulia.

Alegerea orașului Alba Iulia pentru desfășurarea Marșului Unirii are o semnificație aparte, potrivit organizatorilor. Aici a fost proclamată, la 1 Decembrie 1918, Unirea Transilvaniei cu România, eveniment care a consacrat unul dintre cele mai importante momente din istoria națională.

Prin organizarea Marșului Unirii, participanții transmit că idealul unității naționale nu aparține exclusiv trecutului, ci rămâne un proiect susținut de organizații civice și unioniste.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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