Bărbat din Cugir, prins băut la volanul unei autoutilitare: Ce alcoolemie avea

Un bărbat de 42 de ani, din Cugir, a fost depistat de polițiști în timp ce conducea o autoutilitară pe raza localității Vinerea, aflându-se sub influența alcoolului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, în jurul orei 19.50, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe raza localității Vinerea, o autoutilitară condusă de un bărbat, în vârstă de 42 de ani, din orașul Cugir.

În urma testării bărbatului, cu aparatul alcooltest, a rezultat valoarea de 0,69 mg/litru alcool pur în aerul expirat. În vederea stabilirii alcoolemiei, bărbatul a fost condus la spital.

Cercetările sunt continuate.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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