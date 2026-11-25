Video | O tânără din Aiud a cerut 1.500 de lei unui bărbat din Alba Iulia pentru a nu-i dezvălui soției conversațiile compromițătoare dintre cei doi. A fost reținută de polițiști
O tânără din Aiud a cerut 1.500 de lei unui bărbat din Alba Iulia pentru a nu-i dezvălui soției conversațiile compromițătoare dintre cei doi. A fost reținută de polițiști
O tânără de 24 de ani a fost reținută de oamenii legi pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj. Acesta ar fi solicitat unui bărbat unui bărbat din Alba Iulia , suma de 1.500 de lei, sub pretextul că, în cazul în care nu îi va da banii, îi va dezvălui soției acestuia conținutul unor conversații compromițătoare purtate între cei doi.
Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Aiud, cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de șantaj.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 17 – 24 noiembrie 2026, tânăra i-ar fi solicitat unui bărbat, în vârstă de 37 de ani, din municipiul Alba Iulia, suma de 1.500 de lei, sub pretextul că, în cazul în care nu îi va da banii, îi va dezvălui soției acestuia conținutul unor conversații compromițătoare purtate între cei doi.
Ieri, 24 noiembrie 2026, tânăra a fost surprinsă în flagrant delict de către polițiștii de investigații criminale, imediat după ce ar fi primit de la persoana vătămată suma de 700 de lei.
Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de șantaj.
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