Într-un oraș din Transilvania, 15 ambalaje reciclate înseamnă două călătorii gratuite cu transportul public

Locuitorii unui oraș din Transilvania sunt încurajați să recicleze printr-un sistem care le oferă și beneficii concrete. La Cluj-Napoca, 15 ambalaje reciclabile cu cod de bare pot fi transformate în două călătorii gratuite cu mijloacele de transport în comun.

Anunțul a fost făcut de primarul Emil Boc, care a precizat că municipalitatea a instalat două noi aparate moderne de reciclare cu recompensă, în piețele Flora și Zorilor. Acestea se adaugă echipamentului existent în Piața Hermes, astfel că orașul dispune în prezent de trei puncte de colectare de acest tip, amplasate în cartierele Mănăștur, Zorilor și Gheorgheni.

Aparatele permit colectarea ambalajelor din plastic (PET), sticlă și aluminiu, printr-un singur punct de introducere, indiferent dacă acestea fac parte din Sistemul de Garanție-Returnare (SGR) sau sunt ambalaje mai vechi, pentru care nu a fost achitată garanția de 50 de bani. Condiția este ca recipientele să aibă cod de bare.

Pentru fiecare 15 ambalaje introduse în aparate, utilizatorii primesc un voucher care poate fi preschimbat într-un bilet gratuit, valabil pentru două călătorii cu transportul public din municipiu. Schimbarea voucherelor se face la ghișeele Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Potrivit edilului, facilitatea va fi menținută până la 1 februarie 2027. Până la această dată, aparatele vor accepta și ambalaje care nu fac parte din sistemul SGR. Ulterior, acestea vor colecta exclusiv recipiente cu sigla Sistemului de Garanție-Returnare.

Prin această inițiativă, administrația locală urmărește să încurajeze colectarea selectivă și să ofere locuitorilor un stimulent suplimentar pentru protejarea mediului, transformând reciclarea într-un beneficiu direct pentru cei care folosesc transportul public.

sursa video: Emil Boc / Facebook

sursa foto: Compania de Transport Public Cluj-Napoca

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