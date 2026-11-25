Aiudul răsună în acorduri folk! Cea de-a XXII-a ediție a „Serii muzicii folk” aduce artiști îndrăgiți pe scena din Ciumbrud

Primăria Municipiului Aiud invită iubitorii muzicii folk la cea de-a XXII-a ediție a evenimentului „Seara muzicii folk la Aiud”, care va avea loc sâmbătă, 28 noiembrie 2026, începând cu ora 18:00, la Căminul Cultural Ciumbrud.

Programul va cuprinde momente muzicale susținute de Cercul de Chitară și Muzică Folk al Centrului Multicultural „Liviu Rebreanu”, Daniel și Dan Avram, Grupul Folk Mo-ti-vat al Palatului Copiilor Alba Iulia, Karla Lupei, precum și un recital special oferit de Florin Săsărman și David Dody Gabriel.

Programul este coordonat de profesorul Moga Marius.

Intrarea este liberă!

foto reprezentativă: Florin Săsărman (arhivă)

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