Multinaționalele plătesc impozit de aproape patru ori mai mare decât firmele românești. Nota de plată a necolectării: 3-4% din PIB! / „Cum e aia cu străinii care ne fură?”

Un raport independent al Institutului Jacques Delors din Franța scoate în evidență o realitate fiscală incomodă pentru România: multinaționalele au plătit o rată efectivă a impozitului pe profit de aproximativ 14%, apropiată de cota legală de 16%, în timp ce firmele naționale analizate au achitat, în medie, sub 4%.

Diferența este semnificativă și ridică întrebări serioase despre disciplina fiscală, capacitatea statului de a combate evaziunea și eficiența mecanismelor de colectare.

Potrivit lui Cristian Păun, profesor de economie originar din Alba Iulia, România nu se confruntă doar cu problema nivelului taxelor, ci și cu incapacitatea de a colecta corect taxele deja prevăzute de lege.

„Evaziunea fiscală a băștinașilor, din TVA și impozitul pe profit, este estimată la circa 3-4% din PIB”, spune Cristian Păun.

„Cum e aia cu străinii care ne fură? Cu câinele care nu pleacă de la măcelărie? Cu stăpânii de sclavi? Cu multinaționalele care fac evaziune, evită taxele, mută profiturile în alte țări?

Desigur, raportul este o făcătură a progresiștilor, nu?

Trăiască România dodoloață!”, afirmă profesorul de economie Cristian Păun într-o postare în mediul online.

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