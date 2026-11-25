Rabla 2027: Când ar putea fi lansat programul și ce schimbări pregătește Guvernul

Programul Rabla ar putea fi lansat mai devreme în 2027, iar autoritățile iau în calcul și majorarea bugetului alocat, precum și acordarea unei atenții sporite autoturismelor produse în România și în celelalte state membre ale Uniunii Europene.

Premierul Luca Niculescu a anunțat, miercuri, 25 noiembrie 2026 în timpul unei vizite la uzina Dacia de la Mioveni, că Guvernul își propune să devanseze lansarea programului Rabla de anul viitor. Totodată, Executivul analizează posibilitatea de a oferi o finanțare mai generoasă.

„În ultimii ani am văzut că alocarea pentru acest program s-a diminuat, deci ce ne propunem pentru anul viitor este să deschidem programul Rabla mai devreme, analizăm posibilitatea de a avea un program Rabla mai generos”, a declarat premierul.

Acesta a precizat că autoritățile vor analiza și posibilitatea orientării programului către producătorii din Uniunea Europeană. O altă direcție avută în vedere este deblocarea achiziției de autovehicule produse în România de către instituțiile publice.

Anunțul premierului vine după ce ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Natalia Intotero, a transmis luni că programul Rabla va beneficia în 2027 de un buget mai mare decât cel din acest an, când finanțarea a fost de 300 de milioane de lei.

Potrivit ministrului, accentul va fi pus pe susținerea achiziției de autoturisme fabricate în România și în statele membre ale Uniunii Europene. De asemenea, aceasta a subliniat că instituțiile publice ar trebui să acorde o atenție mai mare autovehiculelor produse pe plan local.

„Cred că înainte de toate trebuie să ne bucurăm și să fim mândri de ceea ce se realizează în România”, a afirmat Natalia Intotero.

Deocamdată, Guvernul nu a anunțat o dată exactă pentru lansarea Rabla 2027 și nici valoarea bugetului sau a ecotichetelor care vor fi acordate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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