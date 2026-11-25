Video | Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați, arborat pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Semnul că orașul s-a pregătit să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională
Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați, arborat pe Catedrala Încoronării din Alba Iulia: Semnul că orașul s-a pregătit să-i primească pe românii care vin aici de Ziua Națională
Drapelul uriaș de 42 de metri pătrați a fost arborat, miercuri, 25 noiembrie 2026, pe Turnul Porții Catedralei Reîntregirii Neamului din Alba Iulia.
Pregătirile la Catedrala Încoronării au început la ora 11:00, iar până la ora 11:30 steagul cu mesajul de bun venit a fost arborat. De arborarea drapelului s-a ocupat Salvamont Alba.
Reamintim că vremea a dat, de două ori, peste cap planurile organizatorilor care au trebuit să amâne arborarea drapeulului uriaș din cauza vântului puternic.
Drapelul de pe catedrală
Drapelul are o suprafață de 42 de metri pătrați. Este o prezență vizibilă în peisajul orașului în zilele sărbătorii, iar achiziția a prevăzut un singur exemplar.
Alegerea locului are o încărcătură simbolică. Catedrala a fost ridicată în anii de după Marea Unire din 1918 și a găzduit în 1922 încoronarea regelui Ferdinand și a reginei Maria, ca suverani ai României întregite. Un tricolor de asemenea dimensiuni pe acest edificiu leagă sărbătoarea de astăzi de momentul în care s-a făcut unirea, la Alba Iulia.
Un pachet pentru oraș și pentru public
Drapelul de pe catedrală face parte dintr-un pachet mai larg, cu 271 de articole în total:
*250 de stegulețe tricolore auto, de 30 × 20 cm, cu suport din plastic pentru fixare la geamul mașinii. Sunt gândite pentru șoferii care vor să marcheze ziua națională și pentru cei care participă la manifestări.
*20 de steaguri ale României, de 1,35 × 0,90 m, din poliester de 110 g/m², cu lance din aluminiu și vârf din plastic. Sunt destinate utilizării în exterior și se vor număra, probabil, printre cele care vor flutura la evenimentele din oraș.
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