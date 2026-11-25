Pensii majorate de la 1 ianuarie 2027? Șefa Casei de Pensii: „Cu siguranță vor fi mărite”
Pensii majorate de la 1 ianuarie 2027? Șefa Casei de Pensii: „Cu siguranță vor fi mărite”
Pensionarii din România ar urma să primească pensii mai mari începând cu 1 ianuarie 2027. Anunțul a fost făcut de Vasilica-Valentina Robu, președinta Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), care a precizat că majorarea este certă, însă procentul de creștere nu a fost stabilit deocamdată.
„Pensiile pentru anul viitor cu siguranță vor fi mărite. Așteptăm să aflăm procentul. De la 1 ianuarie veți beneficia de o creștere”, a declarat șefa CNPP, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă.
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Potrivit acesteia, valoarea majorării va fi stabilită în urma calculelor și discuțiilor cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, astfel încât cheltuielile suplimentare să poată fi susținute de bugetul de stat.
Vasilica-Valentina Robu a subliniat că orice creștere a pensiilor trebuie să respecte principiul sustenabilității financiare, iar instituția pe care o conduce este pregătită să aplice noile măsuri imediat după aprobarea acestora.
„Orice majorare se face cu sustenabilitate, adică trebuie să ținem cont dacă este sustenabilă această majorare. Asta calculăm împreună cu colegii de la Ministerul de Finanțe”, a explicat președinta CNPP.
Datele prezentate în cadrul congresului arată că sistemul public de pensii din România numără 4.674.547 de pensionari. Sustenabilitatea acestuia depinde atât de cadrul legislativ, cât și de evoluția demografică, numărul persoanelor active, nivelul contribuțiilor și productivitatea economiei.
Procentul cu care vor crește pensiile de la începutul anului 2027 urmează să fie anunțat după finalizarea calculelor bugetare și adoptarea actelor normative necesare.
sursa: Mediafax
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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