Un tânăr de 18 ani din localitatea Sohodol a fost reținut de polițiștii din Câmpeni, după ce ar fi furat autoturismul unei femei și l-ar fi condus pe drumurile din localitate, deși nu deține permis de conducere.

Mașina era parcată și avea cheile lăsate în contact.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 noiembrie 2026, polițiștii Secției 9 de Poliție Rurală Câmpeni au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr, în vârstă de 18 ani, din localitatea Sohodol, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Din cercetări a reieșit că tânărul, în noaptea de 22/23 noiembrie 2026, ar fi sustras autoturismul unei femei, în vârstă de 57 de ani, care se afla parcat pe raza localității Sohodol, fiind neasigurat și având cheile în contact, și l-ar fi condus pe raza localității.

De asemenea, verificările au evidențiat că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Sub supravegherea și coordonarea unității de parchet competente, polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

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