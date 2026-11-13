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Portofelul de identitate digitală în România: Premierul Luca Niculescu anunță când va fi lansat

Bogdan Ilea

Publicat

acum 27 de minute

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Portofelul de identitate digitală în România: Premierul Luca Niculescu anunță când va fi lansat

Guvernul va stabili calendarul lansării etapizate a Ro Wallet, portofelul de identitate digitală, primele etape ale proiectului urmând să înceapă în ianuarie 2027.

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Aplicația le va permite cetățenilor să acceseze de pe telefon datele de identitate și documentele digitale de care au nevoie, a anunțat Luca Niculescu, conform Mediafax.

Premierul Luca Niculescu a precizat la începutul ședinței de Guvern că proiectul va fi dezvoltat în acord cu modelul european de identitate digitală.

„Stabilim calendarul pentru lansarea etapizată a proiectului Ro Wallet, portofelul de identitate digitală, începând cu ianuarie anul viitor și pentru a-l face funcțional”, a spus șeful Guvernului.

Potrivit acestuia, sistemul va respecta cerințele privind confidențialitatea și protecția datelor personale.

Luca Niculescu spune că obiectivul proiectului este „mai puțină birocrație, mai puține drumuri la ghișeu, servicii publice care să fie mai ușor de folosit”.

„Digitalizarea nu este doar despre tehnologie, trebuie să fie înainte de toate despre respectul pentru timpul cetățenilor și despre un stat care nu le complică viața, ci dimpotrivă le face mai simplă”, a transmis Niculescu.

RO Wallet reprezintă portofelul european de identitate digitală al României și este dezvoltat de MAI în baza Regulamentului european eIDAS 2.

Aplicația este concepută pentru păstrarea pe telefon a documentelor oficiale și pentru dovedirea identității atât online, cât și offline, în România și în Uniunea Europeană. Sistemul va permite și utilizarea semnăturii electronice.

Foto: Arhivă (rol ilustrativ)

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