Accident rutier pe DN 75, în Câmpeni: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Traficul este îngreunat
Accident rutier pe DN 75, în Câmpeni: O mașină a intrat în coliziune cu un parapet. Traficul este îngreunat
Un accident rutier a avut loc vineri dimineața pe DN 75, în orașul Câmpeni. Din primele informații disponibile, un șofer ar fi pierdut controlul autoturismului și a intrat în coliziune cu un parapet.
Traficul este îngreunat în aceste momente.
,,Traficul rutier este îngreunat DN 75, în orașul Câmpeni, din cauza unui accident rutier.
Din primele date, conducătorul unui autoturism ar fi pierdut controlul asupra acestuia și a intrat în coliziune cu un parapet.
Polițiștii se deplasează la fața locului pentru efectuarea cercetărilor și fluidizarea traficului rutier.”, potrivit IPJ Alba.
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