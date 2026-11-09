Sport

Video: antrenorul Cristian Pustai (CSM Unirea Alba Iulia) se reinventează în Liga 3! Profesorul atacă promovarea în Liga 2 cu „alb-negrii”

Dan HENEGAR

Publicat

acum 17 minute

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Antrenorul Cristian Pustai (CSM Unirea Alba Iulia) se reinventează în Liga 3! Profesorul atacă promovarea în Liga 2 cu „alb-negrii”

Povestea antrenorului Cristian Pustai, cel care încearcă se readucă CSM Unirea Alba Iulia pe a doua scenă fotbalistică, este relatată de Superscore România.

Petrecerea Divorțaților

Cristian Pustai (59 de ani) este, din vară, noul antrenor principal al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia. Tehnicianul din Mediaș ce are prezențe în Europa League cu Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu (în 2013, vicecampioană a României) a revenit astfel în Cetatea Marii Uniri, unde a activat ca jucător în perioada 1995-1998.

În ediția curentă, CSM Unirea Alba Iulia este lider în Seria 7, având în prezent 8 victorii consecutive. „O echipă se construiește în 3 perioade de transfer, dar, din păcate, în România, noi, antrenorii, nu o prindem pe a treia„, a povestit Profesorul

 

Are peste 310 partide în prima ligă, și cu Gaz Metan Mediaș l-a eliminat, în 2011, pe Thomas Tuchel, antrenorul antrenor al reprezentativei Angliei, din Europa League, care activa la Mainz. Poară o șapcă cu însemnele clubului Liverpool, în semn de respect pentru celebrul Jurgen Klopp, ce activase la Mainz. În plus a devenit vicecampion al României cu Pandurii Tg. Jiu, cu care a jucat în grupele Europa League, după minunea de la Braga, în efectiv fiind și albaiulianul Călin Cristea.

Cristi Pustai a predat matematică la liceu, citește poezie, ascultă muzică folk și l-a eliminat pe Thomas Tuchel din Europa League! Fostul tehnician de la Gaz Metan Mediaș și Pandurii Târgu Jiu s-a întors în Liga 3 Superscore, la Unirea Alba Iulia, orașul unde s-a remarcat și ca jucător, cu promovarea ca misiune principală.

Pustai a fost golgheter al „alb-negrilor” în Divizia B, când președinte era Ioan Mărginean „Limoniu”, iar Apulum Unirea Alba Iulia a jucat o optime de finală a Cupei României, la Sibiu (0-2 cu Dinamo București, pregătită de Cornel Dinu).

Pustai, în tandem cu impresatul Bogdan Apostu, a fost oponent al uniriștilor, în stagiunea 2024/2025, cu Gloria Bistrița, cu care a promovat în Liga 2, după un baraj adjudecat cu SCM Rm. Vâlcea (care în semifinale a eliminat, la loviturile de pedeapsă, tocmai pe CSM Unirea Alba Iulia, viitoarea sa formație!). În ediția trecută, „Matematicianul” a activat la 3 echipe din eșalonul secund, Gloria Bistrița (primele 5 etape), Ceahlăul Piatra Neamț (5 luni, septembrie 2025-februarie 2026) și Olimpia Satu Mare (din martie, ca director tehnic, a retrogradat în Liga 3). De la gruparea din Moldova sunt și colaboratorii săi la Alba Iulia, Valentin Avădanei (46 de ani, secund) și Florin Anton (56 ani, antrenor cu portarii).

Sursa: Superscore Liga 3

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