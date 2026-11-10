13–14 noiembrie 2026 | Eveniment medical și educațional la Alba Iulia dedicat infecției cu virusul papiloma uman (HPV), una dintre cele mai frecvente infecții virale cu transmitere sexuală. Programul

În perioada 13–14 noiembrie 2026, Alba Iulia devine gazda unui amplu eveniment medical și educațional dedicat infecției cu virusul papiloma uman (HPV), una dintre cele mai frecvente infecții virale cu transmitere sexuală, implicată în apariția mai multor tipuri de cancer, atât la femei, cât și la bărbați.

Evenimentul, organizat de Colegiul Medicilor Alba, își propune să aducă prevenția HPV mai aproape de comunitate, prin informare corectă, educație pentru sănătate și colaborare între profesioniștii din domeniul medical.

Programul se desfășoară pe parcursul a două zile și se adresează unor categorii diferite de participanți:

Vineri, 13 noiembrie – Educație pentru sănătate în licee

Aproximativ 200 de elevi de liceu vor participa la o întâlnire educațională dedicată HPV. Tinerii vor avea ocazia să afle informații corecte despre modalitățile de transmitere a virusului, afecțiunile pe care le poate provoca, precum și despre metodele de prevenție, cu accent pe vaccinarea anti-HPV.

Educația pentru sănătate începută la vârsta adolescenței reprezintă un pas esențial pentru formarea unor adulți informați și responsabili.

Sâmbătă, 14 noiembrie, dimineața – Simpozion medical pentru profesioniștii din sănătate

Medicii și asistenții medicali sunt invitați să participe la simpozionul „HPV: Implicații clinice și strategii de prevenție”, un eveniment științific interdisciplinar care va reuni specialiști din mai multe domenii: ginecologie, ORL, dermatologie, urologie, oncologie și vaccinologie.

Temele abordate vor include implicațiile infecției HPV în diferite specialități medicale, patologia oncologică asociată, factorii de risc, metodele de diagnostic și strategiile actuale de prevenție.

Simpozionul urmărește să consolideze colaborarea interdisciplinară și rolul profesioniștilor din sănătate în prevenirea bolilor asociate HPV.

Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 16:00 – Întâlnire cu publicul larg

Evenimentul se va încheia cu o întâlnire deschisă comunității din Alba Iulia, dedicată tinerilor și adulților, femei și bărbați, cu vârste de până la 50 de ani.

Participanții vor putea afla:

– Cum se transmite infecția HPV?

– Ce boli poate provoca la femei și la bărbați?

– Care este legătura dintre HPV și apariția cancerelor?

– Cum ne putem proteja?

– Ce trebuie să știm despre vaccinarea anti-HPV și screening?

Ne dorim ca această întâlnire să fie un dialog deschis, în care oamenii să poată pune întrebări și să primească răspunsuri bazate pe dovezi medicale.

Organizatori și parteneri

Evenimentele sunt organizate de Colegiul Medicilor Alba, în parteneriat cu Consiliul Județean Alba, Direcția de Sănătate Publică Alba, Asociația Asclepios a Medicilor de Familie/ Medicina Generală Alba și OAMGMAMR.

Adresăm mulțumiri speciale Consiliului Județean Alba pentru sprijinul acordat și pentru găzduirea acestor evenimente în spațiul Atrium Centurionum, contribuind astfel la desfășurarea unui demers important pentru sănătatea comunității.

Mulțumim tuturor partenerilor, medicilor, asistenților medicali și celor implicați în organizare pentru susținerea educației pentru sănătate și a prevenției.

Un mesaj pentru comunitate

Prevenția nu înseamnă doar să tratăm boala atunci când apare, ci să avem informațiile și instrumentele necesare pentru a o putea preveni.

Prin organizarea acestor evenimente, Colegiul Medicilor Alba își propune să contribuie activ la creșterea nivelului de informare privind infecția HPV și la promovarea prevenției în rândul întregii comunități.

Pentru că HPV nu este doar o problemă a femeilor, nu este doar o problemă a adulților și, cu siguranță, nu este doar o problemă medicală. Este o problemă de sănătate publică, iar prevenția începe cu informarea. Informarea salvează vieți. Prevenția face diferența.

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