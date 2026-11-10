Tarifele pentru serviciile de salubritate din Sebeș, Zona 2 – Lot 2 Tărtăria, în dezbatere publică. Cetățenii pot trimite propuneri până pe 25 noiembrie 2026

Primăria Municipiului Sebeș aduce în dezbatere publică Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special pentru modificarea tarifelor distincte de gestionare și al tarifelor de facturare pentru serviciile de salubritate prestate de asocierea RER VEST SA/RETIM ECOLOGIC SERVICE SA în baza Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor în Zona 2 – Lot 2 Tărtăria cu nr. 223/27.12.2018, se arată într-un comunicat de presă transmis de Primăria Sebeș.

Cetățenii pot consulta documentația care a fost afișată pe pagina de internet a instituției www.primariasebes.ro, secțiunea Consiliul local-Acte administrative-Proiecte de hotărâri aflate în dezbatere publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind acest proiect de act normativ la registratura Primăriei Municipiului Sebeș, Piața Primăriei, nr. 1 (de luni până joi, în intervalul orar 8.00-16.30 și vineri în intervalul orar 8.00-14.00) sau pe adresa de e-mail a instituției: [email protected].

Propunerile pot fi transmise până în data de 25.11.2026.

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