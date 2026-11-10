Ai bani la Pilonul 2 de pensii și nici nu știi câți s-au strâns? Cum verifici suma în doar câteva minute

Aproximativ 8,5 milioane de români contribuie la sistemul de pensii private obligatorii, însă mulți nu știu nici la ce fond sunt înscriși, nici ce sumă au acumulat până în prezent. Vestea bună este că situația contului poate fi verificată online, fără drumuri la instituții și fără proceduri complicate.

Tot ce trebuie să faci este să urmezi câțiva pași simpli, începând cu identificarea administratorului care îți gestionează banii.

Cum afli la ce fond de pensii Pilon 2 ești înscris

Primul pas este să identifici fondul de pensii private la care ești participant. Acest lucru se poate face prin intermediul platformei pilonul2.ro, care pune la dispoziție un formular de identificare realizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF).

Pentru a afla unde sunt virați banii tăi, trebuie să completezi numele și prenumele, precum și codul numeric personal (CNP). Procedura durează mai puțin de 30 de secunde, iar rezultatul îți indică administratorul fondului la care ești înscris.

Atenție însă: introdu datele personale exclusiv pe platforma oficială. Evită linkurile primite prin SMS, e-mail sau rețele sociale, dacă nu poți verifica autenticitatea acestora.

Cum verifici câți bani ai acumulat în Pilonul 2

După ce ai aflat numele fondului, următorul pas este să intri pe site-ul administratorului respectiv. Cei șapte administratori de fonduri Pilon 2 oferă participanților posibilitatea de a-și crea un cont online sau de a se autentifica într-unul existent.

Pe baza datelor de acces, poți consulta oricând:

*suma totală acumulată în contul individual;

*contribuțiile virate de-a lungul timpului;

*istoricul alimentărilor contului;

*evoluția valorii activului personal.

Potrivit datelor Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), aproape două milioane de participanți își verifică deja online economiile pentru pensie.

Un alt aspect important este actualizarea datelor de contact în evidențele administratorului. Adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa de corespondență trebuie să fie corecte, astfel încât să poți primi la timp informările și documentele referitoare la contul tău.

Totodată, poți solicita transmiterea electronică a scrisorii anuale de informare, în locul documentului tipărit.

Ce afli din scrisoarea anuală de informare

În fiecare an, în luna mai, administratorii transmit participanților o informare privind situația contului individual. Documentul cuprinde contribuțiile înregistrate în anul precedent și valoarea economiilor acumulate la finalul acelui an.

Varianta electronică îți permite să verifici mai ușor aceste informații și să urmărești evoluția banilor fără să aștepți corespondența în format fizic.

De ce se modifică suma din contul de Pilon 2

Banii acumulați nu stau pur și simplu într-un cont bancar. Administratorii îi investesc pe piețele financiare, în limitele stabilite de legislație, iar valoarea activelor se modifică în funcție de evoluția investițiilor.

Prin urmare, suma afișată în cont poate crește sau scădea de la o perioadă la alta. Performanța fondului trebuie evaluată pe termen lung, nu doar în funcție de fluctuațiile unei singure luni.

Datele APAPR arată că, de la lansarea sistemului în 2008 și până la 30 septembrie 2026, fondurile de Pilon 2 au înregistrat un randament mediu anual de 8,5%, în condițiile unei inflații medii anuale de 4,8%.

Activele administrate au depășit 237 de miliarde de lei, iar câștigul net obținut din investiții s-a ridicat la aproximativ 96 de miliarde de lei, peste valoarea contribuțiilor virate de participanți.

Când poți retrage banii din Pilonul 2

Economiile acumulate în Pilonul 2 nu pot fi retrase în orice moment, la simpla solicitare a participantului. Plata este permisă în situațiile prevăzute de lege:

*La pensionarea pentru limită de vârstă, după obținerea deciziei de pensionare din sistemul public.

*La pensionarea pentru invaliditate, indiferent de gradul de invaliditate.

*În cazul decesului participantului, când sumele cuvenite revin moștenitorilor legali sau testamentari.

Până la aplicarea noului mecanism de plată a pensiilor private, beneficiarii pot opta, potrivit regulilor în vigoare, pentru plata integrală a sumei sau pentru plăți lunare eșalonate, pe o perioadă de maximum cinci ani.

Cererea se depune la administratorul fondului, care comunică documentele necesare și procedura de urmat.

Noul cadru legislativ privind plata pensiilor private, reglementat prin Legea nr. 2/2026, urmează să devină aplicabil odată cu autorizarea primelor fonduri specializate de plată.

Potrivit datelor aferente datei de 30 septembrie 2026, aproximativ 365.000 de români primiseră deja bani din Pilonul 2, valoarea totală a plăților ajungând la circa 8,5 miliarde de lei.

„Domnul Pensionescu”, asistentul virtual care răspunde întrebărilor despre pensia privată

Pentru cei care vor să înțeleagă mai bine cum funcționează sistemul pensiilor private, APAPR a lansat „Domnul Pensionescu”, un asistent virtual bazat pe inteligență artificială.

Acesta oferă informații generale despre contribuțiile la Pilonul 2, investițiile fondurilor, condițiile de retragere și pensiile facultative din Pilonul 3.

Există însă o limită importantă: asistentul virtual nu are acces la conturile individuale și nu poate spune câți bani a acumulat o anumită persoană.

Pentru a afla suma exactă, participanții trebuie să identifice mai întâi administratorul prin platforma pilonul2.ro și apoi să consulte contul personal de pe site-ul acestuia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal