Foto: Liga 5, etapa a 9-a, Mureșul Gâmbaș și CS Ocna Mureș 2, lideri la încheierea turului

Liga 5, etapa a 9-a, Mureșul Gâmbaș și CS Ocna Mureș 2 sunt lideri la încheierea turului

După prima parte a campionatului, lderii celor două serii sunt Mureșul Gâmbaș și CS Ocna Mureș 2, care vor ierna în fruntea ierarhiilor, trăgându-se cortina pentru jocurile din acest an în cel de-al șaselea eșalon competițional.

În Seria 1, revelația Mureșul Gâmbaș are 4 puncte avans față de Șomii Ciumbrud, echipă care a ajuns pe locul secund după ce Performanța Ighiu 2 (care runda anterioară a produs singurul eșec al primei clasate) a remizat la Cut. „Lanternă roșie” a devenit Olimic Berghin, preluând ultimul loc de la Mureșul Săliștea (al doilea succes consecutiv).

În Seria 2, mult mai echilibrată la vârf, CS Ocna Mureș 2 este prima în ierarhie, după remiza dramatică din derby-ul cu ACS Crăciunel (singurul egal al etapei, egalare survenită în prelungiri), iar Dacia Mihalț, „lanterna roșie” are zero puncte,

Seria 1: Mureșul Gâmbaș – Olimpic Berghin 3-1, Independența Cut – Performanța 2 Ighiu 1-1, Viitorul Răhău – Mureșul Săliștea 2-3, Mureșul Șibot – Viitorul Pianu 2-2, AFC Micești 2 – Șoimii Ciumbrud 1-3.

Clasament: 1. Mureșul Gâmbaș 19 (27-10), 2. Performanța 2 Ighiu 16 (24-9), 3. Șoimii Ciumbrud 15 (27-17), 4. Viitorul Pianu 15 (21-16);

Etapa 10 (prima din retur): *sâmbătă, 21 martie 2027, ora 17.00: Viitorul Răhău – Viitorul Pianu (în tur, 1-2), Mureșul Gâmbaș – Mureșul Săliștea (6-0), Performanța Ighiu 2 – Olimpic Berghin (3-0), Mureșul Șibot – Șoimii Ciumbrud (1-7), AFC Micești 2- Independența Cut (2-2).

Seria 2: CS Ocna Mureș 2 – ACS Crăciunel 4-4 (egalare izbutită în minutul 90+2, vizitatorii revenind de la 0-2 și 2-4), Academia Șona 2 – ACS Sânmiclăuș 6-0 (triplă Țântea), Gaz Metan Valea Lungă – Dacia Mihalț 4-0, Spicul Bucerdea – Progresul Fărău 6-2, Viitorul Vama Seacă – Olimpia Petrisat 6-0.

Clasament: 1. CS 2 Ocna Mureș 21 (33-13), 2. ACS Sânmiclăuș 19 (28-11), 3. Academia 2 Șona 18 (41-15), 4. ACS Crăciunel 18 (33-14);

Etapa a 10: *duminică, 21 martie: Gaz Metan Valea Lungă – CS 2 Ocna Mureș (în tur, 2-3), Academia Șona 2 – Progresul Fărău (7-3), ACS Crăciunel – ACS Sânmiclăuș (1-2) – derby-ul rundei, Viitorul Vama Seacă – Dacia Mihalț (5-1), Spicul Bucerdea – Olimpia Petrisat (8-3).

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