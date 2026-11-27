Cuștile pentru porci, găini și iepuri, pe cale să devină istorie: Comisia Europeană, obligată să anunțe când dispar cuștile din ferme

Peste 300 de milioane de animale sunt crescute în cuști în fermele din Uniunea Europeană. După ani de amânări și promisiuni neonorate, Comisia Europeană este obligată să clarifice când va trece la măsuri legislative pentru eliminarea acestor sisteme. Decizia Tribunalului UE vine în urma unei acțiuni în justiție susținute de organizațiile pentru protecția animalelor.

Creșterea animalelor în cuști ar putea deveni, treptat, istorie în Uniunea Europeană. Porcii, găinile ouătoare, iepurii, prepelițele, rațele, gâștele și vițeii se află printre speciile vizate de planul european de eliminare a sistemelor restrictive de creștere. Deocamdată, însă, interdicția nu există, iar fermele nu sunt obligate să renunțe la cuști.

Un pas important a fost făcut miercuri, 25 noiembrie 2026, când Tribunalul Uniunii Europene a decis că Executivul comunitar trebuie să prezinte un calendar actualizat pentru îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul inițiativei cetățenești europene „End the Cage Age”.

Instanța a constatat că, după expirarea termenului inițial, stabilit pentru sfârșitul anului 2023, Comisia nu și-a îndeplinit obligația de a comunica un nou calendar pentru acțiunile legislative promise.

Hotărârea pune presiune pe instituția europeană, dar nu echivalează cu interzicerea imediată a cuștilor. Tribunalul nu a stabilit data la care fermele vor trebui să renunțe la aceste sisteme și nici nu a impus direct adoptarea unei anumite legi. Comisia trebuie însă să ofere claritate asupra pașilor pe care intenționează să îi urmeze.

Aproape 1,4 milioane de europeni au cerut eliminarea cuștilor

Inițiativa „End the Cage Age” a fost lansată în septembrie 2018 de organizația Compassion in World Farming și a reunit peste 170 de organizații europene pentru protecția animalelor.

Prin mecanismul Inițiativei cetățenești europene, organizatorii au solicitat eliminarea cuștilor pentru găinile ouătoare, iepuri, prepelițe, rațe și gâște, precum și renunțarea la boxele individuale pentru scroafe și viței.

Până în octombrie 2020, campania adunase aproape 1,4 milioane de semnături validate, depășind pragul necesar în 18 state membre.

Organizațiile au atras atenția asupra condițiilor restrictive din fermele intensive. În unele sisteme, porcii sunt ținuți în boxe în care nu se pot întoarce, iepurii nu au suficient spațiu pentru a sări, iar găinile sunt private de posibilitatea de a manifesta comportamente naturale.

Potrivit datelor prezentate de inițiatorii campaniei, peste 300 de milioane de animale de fermă din UE petrec o mare parte din viață în cuști.

Comisia a promis schimbarea până în 2023, dar a ratat termenul

La 30 iunie 2021, Comisia Europeană a răspuns inițiativei și a anunțat că va prezenta, până la sfârșitul anului 2023, o propunere legislativă pentru eliminarea treptată și, ulterior, interzicerea cuștilor pentru speciile vizate.

Termenul a fost depășit fără ca proiectul legislativ să fie prezentat.

În noiembrie 2023, organizatorii campaniei au cerut Executivului comunitar să confirme dacă își menține angajamentul și să comunice un nou calendar. Într-o scrisoare transmisă la 5 februarie 2024, Comisia a reconfirmat intenția de a interveni, însă fără să stabilească un termen concret.

Nemulțumite de lipsa unui calendar, organizațiile au deschis o acțiune în justiție în 2024. Hotărârea pronunțată acum le oferă câștig de cauză în privința obligației Comisiei de a comunica un calendar actualizat.

Găinile, primele vizate. Porcii, pe lista schimbărilor din 2027

Între timp, Comisia Europeană a reluat procesul de revizuire a legislației privind bunăstarea animalelor din ferme.

În strategia europeană pentru sectorul creșterii animalelor, publicată în iulie 2026, instituția a prezentat un calendar pentru primele intervenții legislative.

Pentru găinile ouătoare și puii crescuți pentru carne, noi propuneri legislative sunt programate până la sfârșitul anului 2026. Printre măsurile avute în vedere se numără eliminarea treptată a cuștilor pentru găinile ouătoare și revizuirea condițiilor de creștere a păsărilor pentru carne.

În cazul porcilor, revizuirea legislației este programată pentru trimestrul al doilea din 2027. Una dintre direcțiile urmărite este înlocuirea boxelor restrictive cu sisteme de țarcuri care să permită animalelor mai multă libertate de mișcare.

Pentru iepuri, viței, rațe, gâște și prepelițe nu există, deocamdată, termene legislative la fel de clare.

Comisia mai are în vedere introducerea unor cerințe de bunăstare comparabile pentru produsele importate din afara UE, astfel încât producătorii europeni să nu fie dezavantajați de costurile suplimentare generate de respectarea unor standarde mai stricte.

Fermierii, în fața unor investiții costisitoare

Eliminarea cuștilor nu va însemna doar schimbarea regulilor, ci și investiții importante pentru sectorul zootehnic.

Fermele vor trebui să adapteze spațiile de creștere, să schimbe echipamentele și să reorganizeze exploatațiile. Pentru producătorii care folosesc în prezent sisteme intensive, costurile tranziției ar putea fi considerabile.

Comisia Europeană admite că schimbarea trebuie să țină cont de capacitatea economică a fermierilor și de competitivitatea agriculturii europene. Printre soluțiile de sprijin sunt avute în vedere finanțările disponibile prin Politica Agricolă Comună.

O altă miză este concurența cu produsele provenite din state terțe. Dacă fermele europene vor suporta costuri mai mari pentru respectarea noilor standarde, în timp ce importurile vor proveni din sisteme cu cerințe mai permisive, producătorii comunitari riscă să piardă teren pe piață.

De aceea, introducerea unor standarde echivalente pentru importuri este considerată esențială, deși aplicarea lor va trebui să respecte normele comerciale internaționale și să permită verificarea condițiilor de creștere a animalelor.

Interdicția nu este încă în vigoare. Urmează negocierile europene

Hotărârea Tribunalului UE obligă Comisia să clarifice calendarul măsurilor promise, însă eliminarea efectivă a cuștilor mai are de parcurs un drum legislativ.

După prezentarea propunerilor, acestea vor trebui analizate și negociate de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Abia după adoptarea legislației vor putea fi stabilite obligațiile concrete pentru ferme, perioadele de tranziție și termenele-limită.

După cinci ani de promisiuni, presiunea juridică și publică asupra Comisiei crește. Aproape 1,4 milioane de europeni au cerut eliminarea cuștilor, iar acum instituția nu mai poate lăsa fără un calendar clar angajamentul pe care și l-a asumat.

Pentru cele peste 300 de milioane de animale afectate, schimbarea nu este încă o realitate. Dar decizia instanței europene obligă Bruxelles-ul să explice când intenționează să transforme promisiunile în lege.

sursa: Adevărul

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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