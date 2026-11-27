Foto | Comunitatea academică a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a îmbogățit: Profesoara Crenguța Leaua a primit titlul de Doctor Honoris Causa
Comunitatea academică a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a îmbogățit: Profesoara Crenguța Leaua a primit titlul de Doctor Honoris Causa
Comunitatea academică a Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia s-a îmbogățit, vineri, 27 noiembrie 2026, cu un nou membru de onoare.
Universitatea i-a conferit titlul de Doctor Honoris Causa doamnei Prof. univ. dr. habil. Crenguța Leaua, în semn de recunoaștere a unei cariere academice și profesionale remarcabile, precum și a contribuției sale valoroase în domeniul dreptului și arbitrajului internațional.
Avocat, arbitru internațional și profesor universitar în cadrul Academiei de Studii Economice din București (ASE), doamna Crenguța Leaua s-a remarcat, de-a lungul unei cariere de peste două decenii, prin profesionalism, excelență și implicare în mediul academic și juridic, devenind un nume respectat și apreciat atât în țară, cât și pe plan internațional, scrie Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia printr-o rețea de socializare.
,,Facultatea de Drept și Științe Sociale, alături de întreaga comunitate academică a UAB, se bucură să o primească în rândul membrilor săi de onoare și să marcheze împreună acest moment deosebit!
Ne onorează această nouă legătură academică și îi dorim doamnei profesor mult succes în toate proiectele viitoare!”, se mai arată în mesajul publicat de sursa citată.
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