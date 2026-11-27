Măsuri de ordine anunțate cu prilejul minivacanței de Ziua Națională a României în Alba: Sute de jandarmi și polițiști vor fi prezenți la evenimentele de 1 Decembrie Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba au emis comunicate de presă cu privire la […]