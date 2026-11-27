DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.12-13.12.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.12-13.12.2026
Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.
Întreruperile programate pentru intervalul 07.12-13.12.2026
Nr.crt. ADRESA INTERVAL
VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, INURI, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, STAUINI, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada PT CED VINT 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada PT CONEX MOBIFON VINT 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada PT VINT IMPORT EXPORT 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada PTM PREFABRICATE VINT 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada SC ELIS PAVAJE VINT 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada SC MAX SAVOR 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada SC TOBIMAR,PT CONTI IMPEX 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada SIBISENI TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, Strada TOTAL 10/12/2026 13:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, VURPAR, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 15:00
VINTU DE JOS, GURA CUTULUI, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, INURI, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, PIRIUL LUI MIHAI, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, STAUINI, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, VALEA VINTULUI, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada PT CED VINT 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada PT CONEX MOBIFON VINT 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada PT VINT IMPORT EXPORT 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada PTM PREFABRICATE VINT 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada SC ELIS PAVAJE VINT 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada SC MAX SAVOR 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada SC TOBIMAR,PT CONTI IMPEX 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada SIBISENI TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
VINTU DE JOS, Strada TOTAL 10/12/2026 07:00 – 10/12/2026 09:00
ALBA IULIA, Strada FANTANELE 07/12/2026 08:00 – 07/12/2026 12:00
ALBA IULIA, Strada GHE.POP DE BASESTI 07/12/2026 08:00 – 07/12/2026 12:00
ALBA IULIA, Strada GLADIOLELOR 07/12/2026 08:00 – 07/12/2026 12:00
ALBA IULIA, Strada LALELELOR 07/12/2026 08:00 – 07/12/2026 12:00
Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.
Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.
Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul 4 în Regiunea Centru Numărul salariaților din județul Alba a scăzut în septembrie 2026 atât față de luna precedentă, cât și comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce câștigul salarial mediu net […]
Video | Măsuri de ordine anunțate cu prilejul minivacanței de Ziua Națională a României în Alba: Sute de jandarmi și polițiști vor fi prezenți la evenimentele de 1 Decembrie
Măsuri de ordine anunțate cu prilejul minivacanței de Ziua Națională a României în Alba: Sute de jandarmi și polițiști vor fi prezenți la evenimentele de 1 Decembrie Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „UNIREA” al județului Alba au emis comunicate de presă cu privire la […]
Video | Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026
Tronuri domnești și regale, aduse la Alba Iulia: Expoziție de patrimoniu cu reconstituiri istorice, înainte de Ziua Națională 2026 La Muzeul Național al Unirii Alba Iulia are loc vernisajul expoziției „Simboluri ale puterii. Tronuri domnești și regale”, organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a României din București, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cuștile pentru porci, găini și iepuri, pe cale să devină istorie: Comisia Europeană, obligată să anunțe când dispar cuștile din ferme
Cuștile pentru porci, găini și iepuri, pe cale să devină istorie: Comisia Europeană, obligată să anunțe când dispar cuștile din...
Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă”
Președintele Nicușor Dan, declarație de ultimă oră de la Bruxelles: ,,Alegerile prezidențiale nu s-au anulat pentru influența rusă” Președintele Nicușor...
Știrea Zilei
Turismul în Alba, în cădere liberă: Cu aproape 43% mai puțini turiști în septembrie 2026 decât în august. Județul, pe ultimul loc în Regiunea Centru la gradul de ocupare
Turismul în Alba, în cădere liberă: Cu aproape 43% mai puțini turiști în septembrie 2026 decât în august. Județul, pe...
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților
1 Decembrie 2026: Fără masă populară la Alba Iulia de Ziua Națională. Care este explicația autorităților Alba Iulia va marca...
Curier Județean
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.12-13.12.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 07.12-13.12.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul 4 în Regiunea Centru
Salariul mediu net în Alba, 4.970 de lei: Rămâne sub media națională. Județul, pe locul 15 în România și locul...
Politică Administrație
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de indexarea pensiilor
PSD Alba: Pensiile vor crește de la 1 ianuarie 2027. Aproape 90.000 de pensionari din județul Alba vor beneficia de...
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc”
Florin Roman (PNL Alba): ,,Susținem reorganizarea administrativ-teritorială, nu și desființarea satului românesc” Reforma administrativ-teritorială trebuie să înceapă cu administrația centrală....
Opinii Comentarii
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern
27 noiembrie 2026: 141 de ani de la nașterea lui Liviu Rebreanu, unul dintre întemeietorii romanului românesc modern La 27...
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în vremuri de teroare politică
27 noiembrie 2026: 86 de ani de la asasinarea istoricului Nicolae Iorga. O personalitate fundamentală a culturii române, ucisă în...