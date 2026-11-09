CSM-CSU Alba Iulia, eșec intern, cu CSU Oradea, la baschet feminin, în Liga I

CSM-CSU Alba Iulia a pierdut, acasă, scor 46-64 (4-13, 22-15, 8-19, 12-17), confruntarea cu CSM Oradea, contând pentru etapa a patra a Ligii I de baschet feminin (al doilea eșalon competițional).

După două succese, cu peste 100 de puncte marcate, împotriva ultimelor clasate, Politehnica Iași și Corona Brașov, formația pregătită de Valentin Urian a cedat în acest meci, cu un adversar de calibru superior (4 victorii în stagiunea curentă), decisiv fiind sfertul al treilea, cu o diferență de 11 puncte, după ce, la pauza mare, scorul era relativ echilibrat (26-28). Urmează, în 15 noiembrie, deplasarea la CS alPHa Prahova Ploiești. Gruparea albaiuliană are două victorii și tot atâtea eșecuri în acest sezon.

Marcatoare: Miruna Alexia Rus – 11 puncte, Ruxandra Diana Brustur Chiș – 10, Adina Ivașcu-Bodea – 9, Carla Andrea Alexandru – 6, Karina Onea – 4, Ilinca Miron și Sara Cataramă – câte două.

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