9 noiembrie 2026 | Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba

Din suflet, pentru copii: Jandarmii din Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din Blaj Jandarmii din cadrul Detașamentului 3 Aiud au oferit articole de îmbrăcăminte unor copii din municipiul Blaj, astăzi, 8 noiembrie 2026. Cunoscând dificultățile cu care se confruntă familiile acestora, colegii noștri au dorit să le ofere un sprijin, cu speranța […]