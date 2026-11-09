9 noiembrie 2026 | Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba
Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba
Dimineață rece, luni, 9 noiembrie 2026, în Alba.
La ora 7.00 temperatura înregistrată la stația meteo Alba Iulia era de -2,7 grade Celsius.
La aceeași oră la Câmpeni erau -5,2 grade Celsius.
La Blaj mercurul din termometre indica -4 grade, iar la Sebeș -3, 3 grade.
sursa: ANM
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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