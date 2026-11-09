Curier Județean

9 noiembrie 2026 | Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba

Ioana Oprean

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Dimineață cu -2,7 grade în Alba Iulia: Ce alte valori termice s-au înregsitrat în Alba

Dimineață rece, luni, 9 noiembrie 2026, în Alba.

Petrecerea Divorțaților

La ora 7.00 temperatura înregistrată la stația meteo Alba Iulia era de -2,7 grade Celsius.

La aceeași oră la Câmpeni erau -5,2 grade Celsius.

La Blaj mercurul din termometre indica -4 grade, iar la Sebeș -3, 3 grade.

sursa: ANM

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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