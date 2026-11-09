Cât va costa în 2026 porcul de Crăciun: Preţul cărnii la poarta fermei a scăzut cu 21% faţă de anul 2025

Carcasa de porc se vindea, în medie, în săptămâna care a început cu 26 octombrie 2026, la poarta fermelor româneşti, cu 145 de euro suta de kilograme, cu 21,7% mai puţin faţă de perioada similară a anului trecut, în urma unei scăderi lunare de 12,1% şi săptămânală de 0,6%, potrivit datelor Comisiei Europene analizate de Economica.net.

Astfel, trendul din România este în acord cu cel european, însă mai accentuat. Ieftinirea medie anuală din UE a fost de 13,6% până la 153,3 euro suta de kilograme.

România este deci ţara cu a treia cea mai mare scădere de preţ din Uniunea Europeană, raportat la anul trecut. Danemarca a înregistrat o scădere cu 32,5% până la 121,8 euro suta de kilograme, iar Lituania de minus 21%, până la 156,4 euro.

„Fiind o piață dependentă de import, România depinde de presiunea pusă pe preț de marii exportatori și, în condițiile acestea, prețurile la noi au scăzut mai mult. Noi importăm în general piese, nu carcase, pe care alți producători nu le pot vinde în altă parte”, a explicat Adrian Balaban, președinte al Asociației Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) pentru Economica.net.

Potrivit acestuia, ţara noastră îşi asigură 60-65% din consum din import care vine în mare parte din Spania, Germania, Olanda, Belgia sau Danemarca. Aceste ţări au un grad de autosuficienţă mare, însă reuşesc să îşi valorifice mai bine carcasele pe alte pieţe. Preşedintele APCPR a explicat că problema în România este că nu avem export, din cauza pestei africane.

La ce preţuri să ne aşteptăm pentru porcul de Crăciun

În ceea ce priveşte preţurile estimate pentru luna decembrie, când consumul de carne de porc în România este cel mai semnificativ din an, Balaban spune că acesta ar putea creşte faţă de acum, când kilogramul la media fermei ajunge la o medie de 6 lei.

„Noi vindem acum sub prețul de cost care este de 7,5 lei pe kilogram. Rezonabil ar fi un preț de 8 lei pe kilogram, care ar acoperi costurile și ar asigura un minimum de profit. Mă tem însă că nu vom atinge acest prag de Crăciun. Cu siguranță vom avea oferte bombastice de carne de import care va pune presiune pe producătorii locali”, explică preşedintele APCPR.

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