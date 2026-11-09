Programul Casa Verde 2026 vine cu reguli noi: Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei de la stat. Cum se calculează punctajul
Programul Casa Verde 2026 vine cu reguli noi: Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei de la stat. Cum se calculează punctajul
Programul Casa Verde 2026 începe în curând cu reguli noi, iar cine vrea baterii de stocare, se poate înscrie în programul finanţat de stat. Prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei, dar programul nu mai merge după regula cine apasă primul butonul.
Acum, cine vine cu o contribuţie mai mare îşi creşte şansele să fie selectat în program. Mai contează şi ce baterie vrea să instaleze, dar şi dacă a mai obţinut anterior bani pentru a-şi instala sisteme de stocare.
Instalatorii sunt validaţi în program de pe 16 până pe 20 noiembrie, iar oamenii se vor putea înscrie de pe 20 până pe 25 noiembrie. Programul nu mai funcţionează pe principiul primul venit, primul servit. Banii se dau în funcţie de punctajul acumulat. Iar asta se va traduce în baterii de o capacitate mai mare, dar şi în mai mulţi bani aduşi de acasă.
Cum se calculează punctajul pentru Casa Verde 2026
Punctajul maxim obţinut de o persoană care se înscrie poate fi de 100 de puncte.
„Dacă vrei să obţii un punctaj maxim, trebuie să pui o baterie de 15 kWh, de aici obţii 40 de puncte. Trebuie să nu fi obţinut finanţare prin programe pentru baterie. Mai câştigi încă 25 de puncte de aici. Restul e din partea de contribuţie proprie”, a explicat Florin Diaconu, instalator.
Primeşti 35 de puncte dacă vii cu o contribuţie de 15 mii de lei şi îţi creşti şansele să fii selectat în program.
„Cine dă mai puţin are punctaj mai mic şi automat nu are şanse atât de mari. Putem ajunge cu facturile pe zero. pt că vorbim de o capacitate mare de stocare. 32 de kWh ceea ce e mai mult decât suficient”, a completat Florin.
Primele baterii s-ar putea instala chiar la începutul anului viitor.
„O evaluare destul de amănunţită, 27 de mii de beneficiari. Aceştia vor fi evaluaţi de către personalul din Administraţia Fondului de Mediu. Am schimbat paradigma, să nu mai lăsăm la fiecare instalator să facă o evaluare. Sper ca după închiderea sesiunii şi după epuizarea bugetului, în 60 de zile să avem o listă cu beneficiarii aprobaţi”, a spus Florin Bănică, președintele AFM.
Datele ANRE arată că avem aproape 400 de mii de prosumatori. În jur de 60% nu au instalate sisteme de stocare.
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