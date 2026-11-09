Foto: Înotătorii de la LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa Banatul, la Reșița | Nicolas Dan a cucerit 4 medalii de aur, iar Ilinca Ileană-Pienariu și Eric Palfi, câte 3

Înotătorii de la LPS Alba Iulia, locul 3 la Cupa Banatul, la Reșița | Nicolas Dan, 4 medalii de aur, iar Ilinca Ileană-Pienariu și Eric Palfi, câte 3

Înotătorii de la Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia au participat la Cupa Banatul, la Reșița, sportivii din Cetatea Marii Uniri reușind să încheie pe treapta a treia a podiumului concursului care a reprezentat ultima verificare înaintea Campionatelor Naționale, pe categorii de vârstă.

Delegația albaiuliană a avut 39 de sportivi, conduși de prof. Daniela Bob și Marius Lobonțiu, zestrea de medalii totalizând 29 de distincții, dintre care 13 de aur, 7 de argint și 9 de bronz. La startul întrecerii s-au regăsit 262 de competitori, de la 8 cluburi. Rezultate:

*Nicolas Dan (copii 10 ani): 4 medalii de aur la 50 metri fluture, 50 m spate, 50 m bras și 50 m liber;

*Ilinca Ileana-Pienariu (junioare 14 ani): 3 medalii de aur la 100 metri fluture, 100 m spate și 100 m liber și o medalie de bronz la 100 m bras;

*Erik Palfi (copii 7 ani): 3 medalii de aur la 50 metri spate, 50 m bras și 50 m liber;

*Rafael Bodae (copii 11 ani) – două medalii de aur la 50 m fluture și 50 m spate;

*Lorand Palfi (cadeți 12 ani): o medalie de aur la 100 metri bras și 3 medalii de argint la 100 m fluture, 100 m spate și 100 m liber;

*Bogdan Nedeliov (copii 8 ani): două medalii de argint la 50 metri fluture și 50 m spate și o medalie de bronz la 50 m bras;

*Cătălin Albu (copii 8 ani): o medalie de argint la 50 metri liber și una de bronz la 50 m spate;

*Alexandra Lefter (cadeți 13 ani): o medalie de argint la 100 metri fluture;

*Bogdan Toader (copii 10 ani): două medalii de bronz la 50 metri fluture și 50 m liber;

*Maia Iancu (copii 9 ani): două medalii de bronz la 50 metri spate și 50 m liber;

*Pavel Peterliceanu (cadeți 12 ani): o medalie de bronz la 100 metri fluture;

*Ștefan Macarie (copii 9 ani): o medalie de bronz la 50 metri spate.

Au mai realizat clasări pe locurile IV-VIII, următorii:

*copii 9 ani: Matei Stoica: locul 6 la 50 m spate; Amalia Grecu: locul 7 la 50 m spate; Dragoș Câmpean: locul 8 la 50 m spate;

*copii 10 ani: Eduard Vâtca: locul 7 la 50 m bras, locul 8 la 50 m fluture și 50 m spate; Patric Zgîia: locul 7 la 50 m liber; *copii 11 ani: Anais Gan: locul 7 la 50 m fluture; Patricia Frâncu: locul 8 la 50 m fluture și 50 m spate; Zian Irimie: locul 8 la 50 m spate; cadeți 13 ani: Vlad Drăguescu: locul 4 la 100 m fluture, locul 5 la 100 m spate și 100 m bras și locul 8 la 100 m liber.

Au mai concurat:

*copii 9 ani: Darius Lobonțiu: locul 9 la 50 m spate; Carina Neamțu: locul 11 la 50 m liber; Luca Banc: locul 11 la 50 m liber; Daniel Frățilă: locul 12 la 50 m liber; Alexandru Pantelimon: locul 13 la 50 m liber; Laurențiu Mateiu: locul 20 la 50 m spate; Mihai Vasiu: locul 21 la 50 m spate;

*copii 10 ani: Sofia Teacoe: locul 10 la 50 m bras; Vlad Gaia: locul 11 la 50 m bras; Catarina Pohonțiu: locul 13 la 50 m liber; Andrei Pleșa: locul 15 la 50 m spate; Titus Olea: locul 18 la 50 m liber; Luca Muntean: locul 20 la 50 m liber; Răzvan Petrescu: locul 26 la 50 m liber;

*copii 11 ani: Victor Popovici: locul 12 la 50 m bras; Rafael Stoica: locul 17 la 50 m fluture; Raul Anghel: locul 18 la 50 m bras;

*cadeți 12 ani: Nectarie Pohonțiu: locul 12 la 100 m spate.

Urmează noi provocări importante, întrucât săptămâna viitoare, juniorii vor participa la Campionatul Național de Seniori, Tineret și Juniori, competiție care se va desfășura în Bazinul Olimpic din Otopeni, iar peste două săptămâni va veni rândul copiilor de 10 și 11 ani să intre în concurs.

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