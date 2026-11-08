Iluminatul public dintr-o comună din Alba, scos la concesiune: Ce valoare are contractul, până când se depun ofertele și ce trebuie să respecte operatorul
Iluminatul public dintr-o comună din Alba, scos la concesiune: Ce valoare are contractul, până când se depun ofertele și ce trebuie să respecte operatorul
Primăria Comunei Cenade, din județul Alba, caută un operator pentru serviciul de iluminat public. Valoarea totală estimată a contractului de delegare prin concesiune este de 375.000 de lei, fără TVA, iar data limită pentru primirea ofertelor este 20 noiembrie 2026.
Procedura vine după Hotărârea Consiliului Local nr. 20 din 11 mai 2026, prin care a fost aprobată înființarea serviciului de iluminat public pentru UAT Cenade. Potrivit studiului de fundamentare realizat de SC CISIF Centrul de Idei și Soluții Financiare SRL, serviciul nou creat trebuie delegat prin concesiune pentru a fi exploatat corespunzător. Contractul nu este împărțit pe loturi: procedura se va încheia cu un singur contract pentru întreaga localitate.
Ce trebuie să facă operatorul
Regulamentul serviciului, document anexat procedurii, stabilește că operatorul va gestiona rețeaua după criterii de eficiență economică. Va respecta indicatorii de performanță și va ține evidențe tehnice la zi: planuri, fișe ale echipamentelor, registre de sesizări. Va întocmi proceduri interne pentru manevre, avarii și întreținere. Imediat după preluare, operatorul trebuie să măsoare parametrii luminotehnici pe toate căile de circulație, iar în maximum 12 luni să prezinte un plan de măsuri pentru conformare, în special pentru inventarierea instalațiilor.
Sistemul din Cenade are 29 de puncte de alimentare. Regulamentul cere comandă centralizată a cascadelor și propune un program de funcționare care variază pe luni: de exemplu, aprinderea la 17:31 și stingerea la 7:28 în ianuarie, respectiv aprinderea la 21:39 și stingerea la 5:04 în iunie.
Termene și praguri de calitate
Anexa de performanță fixează niveluri minime de luminanță de 0,75 cd/m² pentru drumurile din clasa M4a, 0,5 pentru M5 și 0,3 pentru M6, plus un factor de putere peste 0,92. Termenele de remediere sunt:
*48 de ore pentru lămpile neconforme din zonele cu risc ridicat;
*5 zile pentru corpurile de iluminat neconforme;
*14 zile pentru stâlpii avariați în accidente.
Corpurile de iluminat trebuie curățate în maximum 5 zile de la semnalarea deficienței, iar în lipsa sesizărilor, cel puțin o dată la patru ani. Reparațiile curente sunt prevăzute la fiecare 3 ani pentru tablouri și rețele și la fiecare 2 ani pentru corpurile de iluminat. Aparatele trebuie să aibă o durată de funcționare de cel puțin 50.000 de ore, iar rezistența instalației de legare la pământ nu poate depăși 4 ohmi.
Avariile sunt definite clar, de exemplu întreruperea iluminatului peste 4 ore. Fiecare incident trebuie analizat în cel mult 5 zile de la remediere, iar situația întreruperilor se raportează trimestrial Consiliului Local. Indicatorii anuali includ rezolvarea integrală a reclamațiilor pentru iluminatul stradal, o durată medie a întreruperilor de o zi și răspuns la sesizările scrise în 30 de zile.
Drepturi, penalități și responsabilități
Operatorul poate folosi gratuit terenurile și bunurile necesare lucrărilor, are drept de servitute și poate solicita ajustarea tarifului conform metodologiei ANRSC. În schimb, Consiliul Local poate aplica penalități dacă indicatorii nu sunt respectați și poate verifica oricând modul de administrare a bunurilor. Regulamentul prevede răspundere disciplinară, civilă, contravențională sau penală pentru încălcări. Deteriorarea intenționată gravă a instalațiilor este asimilată actului de terorism, formulare preluată din cadrul legal general al serviciului.
sursa foto: Comuna Cenade / Facebook
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