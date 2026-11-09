Nicolae Stanciu, indisponibil pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia: Care este motivul
Nicolae Stanciu, indisponibil pentru meciurile cu Polonia şi Bosnia: Care este motivul
Fotbaliștii Valentin Mihăilă și Nicolae Stanciu nu vor putea evolua în următoarele meciuri ale României, cu Polonia și Bosnia-Herțegovina, a anunțat Federația Română de Fotbal (FRF).
Cei doi acuză probleme musculare şi nu pot fi recuperaţi în timp util.
Nicolae Stanciu a acuzat probleme la gamba stângă în săptămâna premergătoare meciului de duminică din China, neputându-se antrena la capacitate maximă, iar pe parcursul meciului acestea s-au acutizat şi a fost înlocuit pe final.
În ceea ce îl priveşte pe Mihăilă, acesta are o leziune musculară la gamba dreaptă, suferită la antrenamentul de sâmbătă, motiv pentru care nu s-a aflat în lotul lui Rizespor pentru meciul de azi.
Ca urmare a indisponibilităţilor de ultimă oră, selecţionerul Gheorghe Hagi a decis să îl cheme pentru această acţiune pe Rareş Ilie de la Mantova.
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