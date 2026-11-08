Foto | Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj

Pistă de biciclete, locuri de joacă și platforme pe apă: Cum ar putea arăta malul Târnavei Mari la Blaj

Direcția Județeană de Mediu Alba a anunțat că Planul Urbanistic Zonal (PUZ) „Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre și conservarea biodiversității urbane prin amenajarea malurilor râului Târnava Mare în municipiul Blaj” nu necesită evaluare de mediu și urmează procedura de adoptare fără aviz de mediu.

Ce se va construi

Planul vizează terenurile din zona str. Alexandru Gh. Golescu – faleza Veza, identificate prin CF 84126, 80305 și 80366. Reglementările sunt împărțite pe subzone:

*Spații verzi și agrement (CF 84126): un foișor de observație cu înălțimea maximă de 10 metri.

*Amenajări auxiliare (CF 84126): construcții, alei, piste și platforme pe cel mult 10% din suprafață, cu minimum 90% spații verzi pe sol natural.

*Râu și albie (CF 80305): intervenții peisagistice minimale și conservarea vegetației; amenajările de agrement și acces, cu caracter neinvaziv, nu pot depăși 10% din suprafața subzonei, iar scurgerea apelor trebuie menținută. Lucrările hidrotehnice de consolidare și întreținere sunt permise separat, conform avizelor.

*Dig (CF 80366): se păstrează funcțiunea hidrotehnică; sunt admise lucrări de protecție și modernizare, precum și trasee pietonale, piste de biciclete și accese compatibile cu exploatarea digului.

Lista amenajărilor propuse include plantări de arbori și arbuști, pajiști cu întreținere redusă, pistă de biciclete și alei cu finisaje permeabile sau semipermeabile, platforme de observare din lemn (unele parțial în consolă deasupra apei), scări și rampe de acces, o zonă minerală cu pietriș sau piatră naturală la contactul cu apa, mobilier urban, iluminat ambiental discret, un loc de joacă pentru copii, o zonă pentru seniori și un grup sanitar public. În document se menționează că proiectul nu necesită consum tehnologic de apă și nu implică evacuări de ape uzate.

Între timp Primăria Municipiului Blaj a depus la Direcția Județeană de Mediu Alba memoriul de prezentare pentru amenajarea falezei Veza, un proiect care ar transforma malul Târnavei Mari într-un spațiu public cu alei, piste pentru biciclete și zone de odihnă. Investiția, estimată la 18,08 milioane de lei fără TVA, ar urma să se desfășoare pe parcursul a 18 luni de execuție, într-un interval calendaristic de 24 de luni.

Un coridor public între râu și dig

Proiectul, intitulat „Dezvoltarea infrastructurii verzi-albastre și conservarea biodiversității urbane prin amenajarea malurilor râului Târnava Mare“, vizează în principal terenul de 45.655 mp dintre albie și dig, aflat în proprietatea orașului. Documentația, întocmită de Birou de proiectare Enacopol S.R.L. din Alba Iulia în faza DTAC, prevede conservarea vegetației și a pajiștilor existente, alei pietonale și trasee velo, locuri de joacă, mobilier urban și puncte de observare a peisajului, inclusiv pontoane și platforme ușoare din lemn și metal.

Proiectanții subliniază că solul natural va avea o pondere ridicată, cu cel puțin 90% în zona de agrement, iar căile de acces vor fi permeabile sau semipermeabile.

Ce nu se va construi

Avizul de gospodărire a apelor nr. 297/28.10.2026 impune limite clare. Nu vor fi permise foișoare și grupuri sanitare, iar în zona dig–mal și în albia minoră nu se pot face plantări suplimentare. Aleile și pistele de biciclete sunt interzise în albia minoră, iar orice obstacol în calea apelor mari este exclus. Nu sunt prevăzute lucrări permanente din beton: scările, gradenele și împrejmuirea locului de joacă vor folosi elemente metalice demontabile.

Nu se propun demolări, iar digul și consolidările de mal rămân neatinse. Nu vor exista nici captări de apă, canalizare sau ape uzate în exploatare, iar apele pluviale de pe alei vor fi dirijate spre Târnava Mare.

Șantierul: 300 de metri pătrați lângă str. Golescu

Organizarea de șantier va ocupa circa 300 mp, lângă accesul din strada Alexandru Gh. Golescu, pe partea digului dinspre oraș și în afara zonei de protecție. Lucrările se vor face pe tronsoane scurte, iar la avertizări de viitură activitatea expusă se oprește. La final, terenul va fi decompactat și refăcut.

Riscul de inundații, tratat ca prioritate

Studiul hidrologic al INHGA, parte a documentației, arată că debitul maxim cu probabilitatea de depășire de 1% este de 811 m³/s în regim amenajat, față de 929 m³/s în regim natural, cu o cotă corespunzătoare de 247,61 mdMN. Calculul ține cont de acumulările Zetea și Vânători.

Memoriul atrage atenția că digul nu elimină riscul pentru zona dintre dig și râu. Pentru zonele joase, administratorul va închide accesul la avertizări hidrologice, iar proprietarul va depune o declarație notarială privind amplasarea în zona inundabilă. Documentul precizează și că demonstrarea rezilienței climatice nu poate fi considerată încheiată fără verificările de specialitate ulterioare.

Ce urmează

Dosarul rămâne de completat cu amprentele efective ale lucrărilor pe terenurile Apelor Române, planul organizării de șantier, protocolul de delegare cu ABA Mureș și avizul pentru etapa investiției. Realizarea obiectivului depinde și de aprobarea documentației urbanistice cerute prin certificatul de urbanism nr. 135/15.09.2026.

foto – cu rol ilustrativ

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