Antrenorul Cristian Pustai, a opta victorie consecutivă cu CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7! „Soluția tăierilor salariale a fost bună”, spune principalul unirist
Antrenorul Cristian Pustai, a opta victorie consecutivă cu CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7! „Soluția tăierilor salariale a fost bună”, spune principalul unirist
Liderul CSM Unirea Alba Iulia a realizat o victorie prețioasă, 2-0 (0-0), în deplasare cu Unirea Sântana. Nigerianul Ayeni, golgheterul „alb-negrilor”, cu 7 reușite, a punctat primul, pentru 3 puncte importante și un parcurs impecabil al marii favorite la promovare din Seria 7, rezultatul fiind parafat de căpitanul Giurgiu. iar albaiulienii defilează, cu golaveraj 30-1 în aceste 8 partide adjudecate.
„Echipa gazdă a jucat totul pe apărare, a stat bine în poziții defensive. Se pare că și-a dorit un 0-0, iar în momentul în care am înscris, meciul a luat o singură direcție. Important este că am reușit să câștigăm punctele, începem să ne desprindem în clasament, dar clasamentul adevărat îl vom ști de abia la final Lupta pentru primele patru locuri este însă destul de strânsă, noi trebuie să acumulăm puncte. Urmează încă patru meciuri foarte grele: două acasă, cu echipele din județul nostru, Blajul și Cugirul, și două în Timiș, cu Șag și Ghiroda. Sperăm să ajungem cu bine la pauza de iarnă, să ne pregătim bine și să vedem cu câte puncte vom intra în play-off”, a spus Cristian Pustai, pentru sportarad.ro.
Formația de pe „Cetate” începuse slab sezonul, cu 5 puncte din 12 posibile, moment în care conducerea clubului, susținută de antrenorul principal, a dispus tăierea salariilor cu 10% pentru 3 luni, până la finalul anului. „Trebuia să luăm o decizie, eu am vrut să fiu puțin mai drastic. Până la urmă, cred că a fost o decizie bună, pentru că jucătorul trebuie să simtă că nu are numai drepturi, ci și obligații. Același lucru este valabil pentru antrenori și pentru toată lumea. Nu am sancționat doar jucătorii, am vrut ca toată lumea să simtă că nu am început bine. De atunci, într-adevăr, am obținut numai victorii, nu știu, mi se pare că soluția a fost una bună”, a comentat „Profesorul”.
Sursa (foto, informații): sportarad.ro
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