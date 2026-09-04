CS Universitar Alba Iulia – Viitorul Arad 2-2 (1-0) | Universitarii, remiză după o partidă nebună, cu oaspeții revenind de la 0-2, în final!

CSU Alba Iulia – Viitorul Arad a fost 2-2 (1-0), în etapa a doua din eșalonul secund

CSU Alba Iulia a ratat prima victorie din stagiunea curentă, după remiza, 2-2 (1-0), acasă cu Viitorul Arad, după un meci realmente nebun în care arădenii au revenit de la 0-2, în minutul 79, dublă experimentatul Hlistei. Studenții rămân imbatabili, cu două puncte la finele celei de-a doua runde, dar au suferit în finalul unui joc atractiv, cu 4 bare! Și rămân cu regretele că au scăpat printre degete un succes ce se prefigura la un moment dat!

Universitarii au început excelent confruntarea de pe sinteticul de la Micești, iar după câteva oportunități ratate au deschis scorul prin Trișcă-Sălăgean (15, cap la centrarea lui Velțan), ultimul jucător achiziționat, legitimat în această săptămână. Arădenii au amenințat serios la ocazia lui Hlistei (30, paradă Dreghiciu și apoi Trifu a respins în transversală).

Meciul a căpătat conotații de luptă surdă în actul secund, până la transversala lui Velțan (62), din lovitură liberă de la 30 de metri. Peste 3 minute, bară și la arădeni, Hlistei, cu capul în transversală. După această sarabandă a barelor, Velțan (MVP-ul partidei, cu gol și pasă decisivă) a majorat scorul după o acțiune individuală și un șut din 12 metri în colțul lung (68). Hlistei (79) a redus ecartul cu o lovitură de cap, bară-gol, iar arădenii au ratat egalarea la voleul lui Baffour (direct vinclul stâng), de la 20 de metri (1-3, raportul barelor). Ratare uriașă Filimon (85), cap peste, din zonă centrală. Inevitabilul s-a produs după ce Hlistei (88) a împins balonul în poartă, după ce Dreghici i-a parat lovitura de cap

Un meci al debuturilor, cu Dreghiciu în premieră între buturile albaiulienilor, Trișcă-Sălăgean – la primul meci la CSU, la fel ca R. Stanciu, fratele lui Nicolae Stanciu, căpitanul României.

Arbitri P. Horvat, Cr. Bumb, L. Armeanu, rezervă G. Jurgiu (toți Hunedoara) Observatori Fl. Gherghel (Maramureș), I. Enea (Gorj)

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