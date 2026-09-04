Câtă țuică, vișinată sau alte băuturi alcoolice poți face acasă fără să plătești accize. De la plafonul de 200 de litri la 50, după observațiile lui Nicușor Dan

Românii care produc în gospodărie țuică, vișinată sau alte băuturi alcoolice tradiționale trebuie să țină cont de limita până la care producția este scutită de plata accizelor. Plafonul de 200 de litri, introdus anterior în proiectul de lege, a fost eliminat de Senat după ce președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea actului normativ. În forma rezultată după această etapă, limita menționată de Codul fiscal este de 50 de litri pe gospodărie.

Proiectul de lege ajuns inițial la promulgare prevedea o scutire de la plata accizelor pentru băuturile alcoolice tradiționale produse în gospodărie, în limita a 200 de litri anual. Condiția era ca gospodăria să fie evidențiată în Registrul agricol, iar băuturile să nu fie destinate vânzării.

Prevederea fusese introdusă în Camera Deputaților, după ce Senatul adoptase actul normativ fără modificări și completări pe această temă. Ulterior, președintele Nicușor Dan a trimis legea înapoi în Parlament pentru reexaminare.

În urma acestei proceduri, Senatul a eliminat majorarea plafonului. Astfel, limita scutirii de accize revine la nivelul de 50 de litri pe gospodărie, așa cum este prevăzută în Codul fiscal.

Motivul invocat de președintele României

În cererea de reexaminare, Nicușor Dan a invocat încălcarea principiului bicameralismului. Șeful statului a explicat că Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, nu a avut posibilitatea să își exprime punctul de vedere asupra scutirii de accize pentru producția casnică, deoarece soluția legislativă a fost introdusă ulterior la Camera Deputaților.

„Accizele sunt absente în totalitate din conținutul normativ al ordonanței. Senatul, în calitate de primă Cameră competentă, a dezbătut și adoptat legea de aprobare strict în acești parametri, aprobând OG nr. 22/2025 fără modificări și completări și nu a putut, în mod obiectiv, să își exprime poziția cu privire la o scutire de accize pentru producția casnică de băuturi alcoolice, soluție legislativă luată pentru prima dată în discuție la Camera Deputaților”, a arătat Nicușor Dan.

Președintele a mai susținut că acceptarea unei asemenea proceduri ar afecta rolul primei Camere sesizate în procesul legislativ. În opinia sa, o astfel de interpretare ar putea transforma Senatul într-un „organ decorativ, lipsit de orice rol deliberativ real” asupra unei materii introduse ulterior în proiect.

Cât pot produce gospodarii fără accize

După reexaminare, pragul de referință rămâne cel de 50 de litri pe gospodărie. Asta înseamnă că prevederea privind scutirea de la plata accizelor pentru o cantitate de până la 200 de litri nu mai este inclusă în forma adoptată în urma solicitării președintelui.

Pentru cantitatea care depășește limita de 50 de litri, producătorii domestici vor trebui să plătească accize. Regula este cea prevăzută în prezent de Codul fiscal, după eliminarea prevederii care ar fi permis extinderea plafonului până la 200 de litri.

Legea merge din nou la Camera Deputaților

Decizia Senatului nu încheie însă procedura legislativă. Forma rezultată după reexaminare va fi transmisă din nou Camerei Deputaților, care urmează să dea votul final asupra actului normativ.

Prin urmare, pentru moment, limita de 50 de litri este cea care trebuie avută în vedere în ceea ce privește scutirea de accize. Modificarea plafonului la 200 de litri, adoptată anterior de deputați, a fost eliminată în urma reexaminării solicitate de Nicușor Dan.

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