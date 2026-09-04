VIDEO | A început Transylvania Fest: Cetatea Greavilor a prins viață în atmosferă medievală. Trei zile pline de meșteșugari și spectacole

A început Transylvania Fest: Cetatea Greavilor a prins viață în atmosferă medievală. Trei zile pline de meșteșugari și spectacole

Prima ediție a Transylvania Fest a început astăzi, 4 septembrie 2026. Timp de 3 zile, centrul comunei Gârbova și Cetatea Greavilor găzduiesc un program variat de activități, de la demonstrații și ateliere medievale la spectacole, muzică și manifestări dedicate tradițiilor locale.

Transylvania Fest aduce la Gârbova ordine medievale, meșteșugari, ansambluri folclorice și multe altele, într-un eveniment care își propune să combine atmosfera istorică a Cetății Greavilor cu tradițiile și cultura locală.

Trei atmosfere diferite în trei zile pline de activități

Pe durata celor trei zile, centrul comunei Gârbova, Piața Cetății și Cetatea Greavilor se transformă într-un spațiu în care ordine medievale, meșteșugari, ansambluri folclorice și muzicieni contemporani vor oferi activități diverse pentru toate categoriile de oameni participante la festival.

Ioan Muntean, primarul din Gârbova: ,,Transilvania Fest este despre istorie, despre tradiții, despre oameni și, mai ales, despre bucuria de a fi împreună”

,,Am pornit la drum cu ideea că putem face ceva frumos pentru comunitatea noastră, ceva care să ne aducă împreună și să ne ofere câteva ore de bucurie, relaxare și voie bună. Și iată-ne aici, la prima ediție!

Transilvania Fest este despre istorie, despre tradiții, despre oameni și, mai ales, despre bucuria de a fi împreună. Pentru câteva ore, ne întoarcem în timp, ne întâlnim cu cavaleri și domnițe, cu meșteșugari, muzică și povești medievale și, sper eu, uităm puțin de grijile de zi cu zi.

Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au pus umărul la organizarea acestui eveniment și tuturor celor care au avut încredere în această idee.

Și, bineînțeles, vă mulțumesc vouă, celor care ați venit. Pentru că fără oameni, fără comunitate și fără voie bună, niciun festival nu poate fi cu adevărat reușit.

Sper ca aceasta să fie doar prima dintr-o serie lungă de ediții și ca, peste ani, să ne amintim cu drag că Transilvania Fest a început aici, în comuna noastră.”, a declarat Ioan Muntean, primarul din Gârbova.

Programul Transylvania Fest 2026

Vineri – 4 septembrie:

Festivalul se deschide sub semnul legendelor. Tabere istorice, teatru, jocuri interactive pentru cei mici, dansuri, momente de luptă și creaturi mitice recreează atmosfera unui sat medieval în plină sărbătoare. Iar când se lasă întunericul, cetatea își schimbă înfățișarea: torțele rămân aprinse, dar scena se umple de lumini, iar prima seară se încheie cu un party cu DJ chiar în incinta fortificată:

10:00 – Montare tabere cavalerești (toată suflarea festivalului)

12:00 – 17:00 – Activități tabără (tras cu arcul, lupte interactive, ateliere medievale) (toată suflarea festivalului)

17:00 – Dansuri săsești (Trupa de Dansuri Săsești Sebeș (Volkstanzgruppe Mühlbach))

17:30 – Școala scutierilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

18:00 – Dans și simbol (Zânele silvane)

18:30 – Teatru interactiv pentru copii (Mercenarii din Asserculis)

19:00 – Dansuri medievale (Grupul Nosa)

19:30 – Legenda ielelor (Zânele silvane + Ordinul Cetății Mühlbach)

20:00 – Jocuri interactive pentru copii (Mercenarii din Asserculis)

20:30 – Legenda cavalerului lup (Străjerii Cetății Gârbova)

21:00 – Lupte și dansuri cavalerești (Ordinul Cetății Mühlbach)

21:30 – Procesiunea vrăjitoarelor (Ordinul Cetății Mühlbach și Mercenarii din Asserculis)

22:15 – Party privat – O seară la Curtea Greavilor – dress code – ie (Djay Rareș)

Sâmbătă – 5 septembrie:

Este ziua pe care organizatorii o numesc, chiar ei, centrală, și motivele se văd din program: asediul cetății, demonstrații ample de luptă medievală, ceremonia de ridicare în rang a cavalerilor și scutierilor, un spectacol de foc și un concert live duc atmosfera festivalului spre punctul culminant. Seara continuă cu un retro party în aer liber, gândit ca o punte firească între spectacolul istoric de peste zi și energia de festival de seară.

10:00 – Deschiderea oficială (toată suflarea festivalului)

11:00 – Omagiu Sf. Arhanghelului Mihail, protectorul Ordinului Cetății Mühlbach (toată suflarea festivalului)

11:00 – 17:00 – Activități tabără (tras cu arcul, lupte interactive, ateliere medievale) (toată suflarea festivalului)

17:00 – Dansuri săsești (Trupa de Dansuri Săsești Sebeș (Volkstanzgruppe Mühlbach))

17:30 – Dansuri medievale (Grupul Nosa)

18:00 – Dans și simbol (Zânele silvane)

18:30 – Spectacol de percuție (Mercenarii din Asserculis)

19:00 – Școala scutierilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

19:30 – Prezentare de arme (Mercenarii din Asserculis)

20:00 – Atelier de lectură (Zânele silvane)

20:30 – Procesiune ridicare ranguri (Ordinul Cetății Mühlbach, Străjerii Cetății Gârbova)

21:00 – Înfruntarea cavalerilor (Ordinul Cetății Mühlbach)

21:30 – Ziua judelui, povestea locului (Ordinul Cetății Mühlbach, Străjerii Cetății Gârbova)

21:45 – Spectacol cu foc (Sirius)

22:15 – Party Platou Gârbova (intrare liberă)

Duminică – 6 septembrie:

Festivalul își schimbă ritmul. Ultima zi este dedicată comunității, tradiției și Paradei Portului Popular, marcând legătura dintre trecutul istoric al Gârbovei și identitatea culturală a zonei. Evenimentele sunt prezentate de doamna Florian Daniela, în prezența primarului Ioan Muntean.

13:00 – Deschiderea oficială a evenimentului

13:15 – Primirea oaspeților, cuvântul de bun venit

14:00 – Manifestări populare (Fanfara Petrești, Limbean Tudor, Lele Crăciunescu, Adina Hada, Miruna Medrea, Adelina Popa, Constantin Dragomir, Formația Nelu Vitan, Frații Ștefania și Dorian Godici, Frații Eduard și Eric Radu, Dayana Mihon, Ansamblul folcloric „Purtata Secașelor” – Miercurea Sibiului, Dansuri săsești – Sebeș, Bebe Dragomir)

Transylvania Fest 2026 pe scurt:

Perioadă: 4–6 septembrie 2026

Locație: Cetatea Greavilor, Gârbova, județul Alba

Participanți estimați: Peste 3.000

Organizatori: Asociația AGORA – Născuți Liberi, Primăria Comunei Gârbova, Ordinul Cetății Mühlbach

Zone tematice: Platou spectacole, food court, târg de meșteșuguri, zonă pentru copii, zonă ordine medievale

Peste 9 zile, drumurile care duc spre Gârbova vor fi, pentru prima dată după multă vreme, pline. Cetatea Greavilor așteaptă să redevină, pentru trei zile, centrul suflării medievale din Transilvania: cu torțe, muzică populară, ritmuri moderne și oameni. Restul e o poveste pe care va trebui să o vezi cu ochii tăi.

Secțiune Știri sub articolul principal