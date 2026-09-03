Municipiul Aiud deschide selecția pentru acordarea, în 2027, a subvențiilor de la bugetul local pentru servicii sociale

Primăria Municipiului Aiud a anunțat deschiderea procedurii de selecție a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale, care pot solicita subvenții de la bugetul local pentru anul 2027, în baza Legii nr. 34/1998 și a Hotărârii Consiliului Local Aiud nr. 185 din 23 iulie 2026.

Procedura se adresează organizațiilor care înființează și administrează unități de asistență socială în municipiul Aiud și care oferă servicii beneficiarilor cu domiciliul sau reședința în municipiu.

Dosarele pot fi depuse până la 30 septembrie 2026

Potrivit anunțului, perioada de depunere a documentațiilor este 1–30 septembrie 2026, până la ora 16:00. Dosarele pot fi transmise fie în format fizic, la registratura Primăriei Municipiului Aiud, în plic închis, fie în format electronic, într-un singur document PDF arhivat și parolat, la adresa [email protected].

În cazul depunerii fizice, plicul trebuie să poarte mențiunea „A nu se deschide înainte de 01 octombrie 2026”, precum și denumirea asociației și precizarea că este vorba despre cererea de solicitare a subvenției în temeiul Legii nr. 34/1998 pentru anul 2027.

Ce trebuie să conțină dosarul

Documentația solicitanților trebuie să cuprindă, între altele:

*cererea de solicitare a subvenției, bugetul și fișa tehnică a unității pentru care este solicitat sprijinul;

*ultimul bilanț contabil înregistrat;

*balanța contabilă de verificare din luna august 2026;

*certificatele de atestare fiscală emise de organele fiscale local și central, din care să rezulte lipsa datoriilor scadente;

*certificatul de acreditare ca furnizor de servicii sociale;

*licența de funcționare pentru serviciile sociale pentru care se solicită finanțarea;

*certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor de la judecătorie.

Documentele prevăzute pentru cerere și certificatul de atestare fiscală trebuie prezentate în original. Lipsa oricărui document solicitat la momentul depunerii constituie o condiție de respingere a dosarului, fără posibilitatea completării ulterioare.

Patru categorii de servicii sociale eligibile

Anexa nr. 2 la HCL Aiud nr. 185/2026 stabilește tipurile de servicii sociale și nivelul mediu lunar al subvenției. Pentru anul 2027 sunt prevăzute patru categorii de servicii sociale fără cazare:

*Unități de îngrijire la domiciliu – cod 8810 ID-I;

*Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități – cod 8810 ID-III;

*Centre de zi pentru copii aflați în situație de risc de separare de părinți – cod 8891 CZ-C-II;

*Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități – cod 8891 CZ-C-III.

Pentru toate cele patru categorii, nivelul mediu lunar al subvenției este stabilit la maximum 600 de lei/persoană asistată.

Ce cheltuieli pot fi acoperite

Subvențiile sunt destinate unor categorii de cheltuieli curente de funcționare. Anexa prevede cheltuieli de personal pentru personalul de specialitate de îngrijire și asistență și personalul auxiliar, cheltuieli cu hrana beneficiarilor centrelor de zi, cheltuieli cu carburanții necesari mijloacelor de transport utilizate pentru serviciile sociale și cheltuieli de întreținere și gospodărie, cu excluderea plății anumitor servicii aferente sediului unității.

Totodată, documentul stabilește că sunt considerați eligibili beneficiarii care au domiciliul sau reședința în municipiul Aiud și localitățile componente și precizează că nu poate exista dublă finanțare pentru același beneficiar și același tip de serviciu.

Calendarul procedurii

Calendarul aprobat de Consiliul Local prevede că, după încheierea perioadei de depunere, evaluarea și selecția dosarelor se desfășoară în perioada 1–16 octombrie 2026. Rezultatele inițiale urmează să fie publicate în 19 octombrie, iar contestațiile pot fi depuse în 20 octombrie. Soluționarea acestora este programată pentru 21–22 octombrie, iar rezultatele finale sunt prevăzute pentru 23 octombrie 2026.

În ședința ordinară din luna noiembrie 2026 urmează să fie aprobată prin hotărâre a Consiliului Local lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor selecționate, precum și nivelul subvențiilor care vor fi acordate. Convențiile provizorii de atribuire a subvenției trebuie încheiate până în ultima zi lucrătoare a lunii decembrie 2026.

Ulterior aprobării bugetului DAS pentru anul 2027, convențiile definitive vor fi încheiate în termen de 30 de zile. Lista organizațiilor care au încheiat convenții definitive, unitățile de asistență socială și nivelul subvențiilor acordate urmează să fie publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a.

Sprijin pentru furnizorii locali de servicii sociale

Prin această procedură, administrația locală își propune să sprijine, din bugetul municipiului, furnizorii acreditați care asigură servicii sociale la nivel local. Pentru organizațiile interesate, 30 septembrie 2026, ora 16:00, reprezintă termenul-limită pentru depunerea documentației complete.

Formularele necesare, anunțul și actele administrative aplicabile pot fi consultate pe site-ul Primăriei Municipiului Aiud, în secțiunea „Anunțuri”.

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