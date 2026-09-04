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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026

Ioana Oprean

Publicat

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 11/09/2026 08:00 – 11/09/2026 15:00
2 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 11/09/2026 08:00 – 11/09/2026 15:00
3 SANTIMBRU, COSLARIU, Strada PRINCIPALA partial 10/09/2026 08:00 – 10/09/2026 16:00
4 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 10/09/2026 08:00 – 10/09/2026 15:00
5 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 10/09/2026 08:00 – 10/09/2026 15:00
6 PIANU DE JOS, Strada TOTAL TOTAL 09/09/2026 16:00 – 09/09/2026 17:00
7 OCNA MURES, Strada AL. TITRUS 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
8 OCNA MURES, Strada CRIZANTEMEI 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
9 OCNA MURES, Strada DAMBULUI 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
10 OCNA MURES, Strada LILIACULUI 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
11 OCNA MURES, Strada MACILOR 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
12 OCNA MURES, Strada MIHAI VITEAZUL partial 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
13 OCNA MURES, Strada STEFAN CEL MARE partial 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
14 OCNA MURES, Strada TINERETULUI 09/09/2026 10:00 – 09/09/2026 14:00
15 ALBA IULIA, Strada NICOLAE LINCA 09/09/2026 09:00 – 09/09/2026 15:00
16 PIANU DE JOS, Strada DJ 704A PARTIAL 09/09/2026 08:00 – 09/09/2026 16:00
17 METES, Strada PRINCIPALA 09/09/2026 08:00 – 09/09/2026 14:00
18 ALBA IULIA, Strada AVRAM IANCU 1-3 09/09/2026 07:30 – 09/09/2026 08:30
19 PIANU DE JOS, Strada TOTAL TOTAL 09/09/2026 07:00 – 09/09/2026 08:00

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica: Suport/Întreruperi energie electrică.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice.

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929.

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