Politică Administrație

Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării

Ioana Oprean

Publicat

acum 47 de minute

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Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării

Joi, 3 septembrie 2026 a fost predat amplasamentul de pe strada Tipografilor din Sebeș pentru realizarea unui centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, cu rol de dotare comunitară și de sprijin pentru dezvoltarea activităților extrașcolare, a anunțat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor. 

Intervenția urmărește reorganizarea și modernizarea amplasamentului prin realizarea următoarelor obiective:

Funcțiuni sportive exterioare

*teren de sport multifuncțional;

*teren de volei;

*teren de baschet – dimensiune redusă (jumătate de teren);

*amenajări exterioare aferente: alei pietonale, spații de siguranță, zone verzi, mobilier urban și iluminat.

De asemenea, se propune edificarea unei clădiri cu funcțiuni conexe, care va deservi activitățile sportive și educaționale, cuprinzând:

*vestiare;

*grupuri sanitare;

*spații pentru depozitare echipamente sportive;

*săli pentru activități educative, recreative și culturale;

*spații tehnice și administrative.

Proiectul beneficiază de o finanțare conform contractului nr. 8757/26.11.2025 semnat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prin OIR PECU regiunea Centru, în calitate de autoritate de management pentru Programul Incluziune și Demnitate Socială, a precizat primarul municipiului Sebeș, Dorin Nistor.

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