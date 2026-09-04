Parteneriat între Poșta Română și Temu: Nouă opțiune de livrare pentru comercianții români care vând pe platformă

Poșta Română a încheiat un parteneriat cu Temu, care aduce o nouă opțiune de livrare pentru comercianții români care vând pe platformă. Pentru operatorul poștal de stat, acordul poate aduce volum suplimentar de colete, venituri din servicii logistice și, pe termen mai lung, un argument pentru dezvoltarea infrastructurii necesare unui comerț online aflat în expansiune.

Poșta Română și Temu au semnat un memorandum de dezvoltare pentru simplificarea serviciilor logistice destinate companiilor românești care vând pe platformă. În cadrul acordului, Poșta Română va furniza un serviciu integrat care include preluarea coletelor de la comercianți, sortarea acestora în centre logistice din România și livrarea către destinatar.

Serviciile vor putea include livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate și oficii poștale din întreaga țară. Pentru comercianții locali, avantajul este accesul la o rețea națională deja existentă, inclusiv în zonele rurale.

„Rețeaua noastră ajunge în toată țara, inclusiv în zonele rurale.

Această câștigă Poșta Română

În prezent, Poșta Română afirmă că poate procesa peste 500.000 de colete pe zi. Un parteneriat cu un marketplace de această dimensiune.

Pentru un operator postal, volumele sunt esențiale. Centrele de sortare, transportul și rețeaua de distribuție presupun costuri fixe, iar eficiența lor crește atunci când sunt utilizate la capacitatea cât mai mare.

Comerțul electronic poate deveni, în acest context, o sursă importantă de volum suplimentar. Fiecare comandă generează un flux logistic: preluarea produsului de la comerciant, transportul către centrul de sortare, procesarea, expedierea către zona de destinație și, în final, livrarea către client. În cazul unui retur, procesul se reia în sens invers.

Cu câte numărul comenzilor este mai mare, cu atât crește nevoia de capacități logistice și de sisteme capabile să gestioneze automat volumele.

Parteneriatul deschide pentru Poșta Română perspectiva unor volum mai mari de colete, pe fondul dezvoltării comerțului online, dar și a extinderii și modernizării infrastructurii logistice necesare procesării și livrării acestora.

Centrele logistice devin esențiale

Un volum mai mare de colete pune presiune pe infrastructura existenta. Dacă numărul comenzilor crește constant, capacitatea de a procesa trebuie să țină pasul cu cererea.

Asta înseamnă centru de sortare mai eficient, echipamente de automatizare, sisteme informatice pentru urmărirea coletelor, spații pentru procesare și depozitare, precum și rețea de transport adaptată unor fluxuri mai mari.

Pentru Poșta Română, dezvoltarea acestor capacități poate avea o miză mai largă decât parteneriatul punctual cu Temu. O infrastructură logistică modernizată poate fi utilizată ulterior și pentru alți comercianți și marketplace-uri, astfel încât investiția să nu depindă de un singur partener.

Poșta Română are deja avantajul unei rețele extinse la nivel național. Modernizarea infrastructurii din spatele acestei rețele ar putea transforma într-o acoperire teritorială într-un avantaj comercial mai puternic.

Într-o piață în care livrarea rapidă și posibilitatea de a returna simplu produsele au devenit componente importante ale comerțului online, capacitatea de preluare și procesa volumului mari de colectare devine la fel de importantă ca rețeaua de oficii și puncte de distribuție.

Temu extinde programul pentru comerțul local

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023. Din martie 2025, companiile românești se pot folosi și pot vinde pe platforma prin programul Local Seller, disponibil în prezent în peste 35 de țări.

Prin acest program, platforma de căutare să atragă comercianți locali, iar parteneriatul cu Poșta Română rezolvă una dintre componentele importante ale activității acestora: logistica.

Un comerciant care vinde nu are nevoie doar de acces la achiziția online. Trebuie să poată prelua comenzile, să le ambaleze și să le expedieze, iar costurile și complexitatea livrării pot deveni sau bariere, în special pentru firmele mici.

„Patru din cinci întreprinderi din Europa nu vând online, iar organizațiile de afaceri și asociații din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleași bariere: complexitatea, costurile și lipsa de informații cu privire la modul de începere .

Pentru Temu, area comercianților români înseamnă mai multe produse disponibile local și un număr potențial mai mare de tranzacții realizate prin platformă. Pentru Poșta Română, fiecare și fiecare comerciant suplimentară, precum și timp, o posibilitate de volum nou de proces.

De ce contează livrarea „last-mile”

Una dintre cele mai dificile etape ale comerțului online este livrarea centrului logistic până la client, cunoscută drept „last-mile” sau ultima etapă a livrării.

Aceasta implică distribuirea coletelor către adrese individuale, puncte de ridicare, lockere sau oficii poștale. Costurile sunt influențate de distanță, densitatea comenzilor și timpul necesar pentru livrare.

Poșta Română pornește în acest parteneriat cu un avantaj important: rețeaua sa fizică este deja construită la nivel național. Compania poate utiliza atât oficiile poștale, cât și punctele de ridicare și celelalte soluții de livrare pentru a acoperi inclusiv localități mai mici.

Pentru comerțul online, această acoperire poate fi relevantă în special în condițiile în care să comande nu sunt concentrate exclusiv în marile orașe.

Retururile, o altă componentă a afacerii

Parteneriatul nu se limitează la expedierea coletelor. Poșta Română va pune la dispoziția comercianților și servicii de retur.

Returul este o componentă importantă a comerțului online, iar existența unei rețele naționale poate simplifica procesul pentru cumpărarea și comercianți. Un produs returnat trebuie preluat, transportat și procesat, ceea ce generează rândul său activitate logistică.

Pentru Poșta Română, asta înseamnă că relația cu comercianții nu se încheie în momentul livrării produsului către client. Fluxurile logistice pot continua și în sens invers.

Poșta Română poate atrage și alți comercianți

Un alt efect posibil al dezvoltării acestei infrastructuri este creșterea capacității Poștei Române de a lucra cu mai mulți comercianți și platforme de comerț electronic.

Investițiile în centre logistice și automatizare nu sunt legate în mod necesar unui singur marketplace. Odată create capacități suplimentare de sortare și procesare, acestea pot fi folosite pentru volum provenite din mai multe surse.

În acest scenariu, Temu poate reprezenta unul dintre parteneriatele care contribuie la creșterea volumului, în timp ce infrastructură dezvoltată poate fi utilizată pentru activitatea de colectare a companiei.

Pentru operatorul poștal, aceasta este diferența dintre simpla preluare a unor colete suplimentare și dezvoltarea unei activități logistice capabile să susțină creșterea comerțului online.

Miză pentru stat

Poșta Română este operatorul național de servicii poștale, iar dezvoltarea activității sale de colecție are implicații care depășesc dezvoltarea unei singure companii.

O infrastructură logistică modernă înseamnă capacitatea mai mare de procesare, automatizare și integrare a fluxurilor de transport și distribuție. În același timp, poate susține dezvoltarea comercianților locali care vând online și accesul acestora la întreaga țară.

Pentru stat, creșterea comerțului online poate însemna astfel nu doar mai multe tranzacții și volum de colete, ci și o infrastructură logistică mai bine adaptată economiei digitale.

Poșta Română are deja capacitatea declarată de a procesa peste 500.000 de colete pe zi. Provocarea este această capacitate să fie susținută de infrastructură și tehnologie pe măsură, astfel încât creșterea comerțului electronic să poată fi absorbită fără blocare și cu costuri competitive.

Parteneriatul cu Temu oferă companiilor acces la un flux suplimentar de comercianți și comenzi. În același timp, pentru Poșta Română, dezvoltarea segmentului de comerț online poate deveni un argument pentru extinderea și modernizarea centrelor logistice și pentru transformarea infrastructurii poștale într-o platformă capabilă să deservească un volum mai mare de comerț electronic.

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