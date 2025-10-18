Liga 3, Seria 7: CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0) | „Roș-albaștrii”, eșec în prelungiri dintr-un penalty extrem de ușor acordat!
În etapa a opta din Seria 7 a Ligii 3, CSC Ghiroda și Giarmata Vii – Metalurgistul Cugir 1-0 (0-0). Roș-albaștrii” au fost învinși în prelungiri, dintr-un penalty extrem de ușor acordat!
Metalurgistul Cugir a pierdut dramatic, în prelungiri, confruntarea din deplasare cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, scor 0-1 (0-0), unicul gol fiind marcat în prelungiri, din lovitură de pedeapsă, extrem de ușor acordată, transformată de rezerva Jichici (90+5).
Citește și: Liga 3, Seria 7: CSM Unirea Alba Iulia – lider, cu 7 victorii consecutive, Metalurgistul Cugir – locul secund și revelația toamnei
Lovitură primită de „roș-albaștri” care au suferit a doua înfrângere stagională după o fază litigioasă, o lovitură de pedeapsă controversată, la o fază în care a fost implicat S. Itu. Vizitatorii au fost aproape să plece cu un punct din Timiș într-o partidă importantă în economia luptei pentru play-off, însă au pierdut în ultimele secvențe. Jocul nu a fost unul spectaculos, miza spunându-și cuvântul fiecare echipă având câte o bună oportunitate. Într-o primă repriză echilibrată, s-a consemnat o mare ocazie irosită de Șaucă (31), șut puțin alături. În final, portarul cugirean R. Pop (88) a respins de sub transversală un șut de la marginea careului.
Metalurgistul Cugir a pierdut prima din cele două deplasări și a coborât pe treapta a treia a podiumului, fiind întrecută la golaveraj de Poli Timișoara, în același timp CSC Ghiroda și Giarmata Vii apropiindu-se periculos, la o singură lungime. Runda următoare, o nouă partidă externă dificilă, cu Viitorul Arad.
Metalurgistul: R. Pop – Tăban, S. Itu, Liubashov, Kiraly – Mâlnă, Udrea (88, Bura) – Șaucă/cpt. (72, Agbomoniyi), P. Pahone (72, Mihăilă), Suciu – Petra (88, Goronea); rezerve Berța, Vitinha, Cunțan, Cristache, P. Păcurar. Antrenor Lucian Itu.
Foto: CSC Ghiroda și Giarmata Vii
