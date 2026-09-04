168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății
168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății
Noul an școlar începe în forță la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Luni, 7 septembrie, de la ora 09.00, în Piața Cetății, va avea loc ceremonialul oficial de deschidere a anului școlar 2026–2027, la care sunt așteptați cei 651 de elevi ai colegiului, alături de părinți, profesori, cadre militare și oficialități.
La festivitate vor participa reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai structurilor din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, ai administrației publice locale și județene, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.
Unul dintre momentele importante ale ceremoniei va fi rostirea legământului de către elevii claselor a IX-a, care pășesc astfel în viața de colegiu militar.
Tot în cadrul festivității va fi acordată distincția „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învățătură, obținute în anul școlar anterior.
De asemenea, absolventul declarat șef al Promoției 2026 va fi recompensat pentru performanțele sale prin acordarea unei plachete de onoare și a unei diplome, în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute și a contribuției sale la creșterea prestigiului Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.
Pentru anul școlar 2026–2027, în clasa a IX-a vor studia 168 de elevi: 113 băieți și 55 de fete.
Ceremonialul de deschidere din Piața Cetății marchează astfel începutul unui nou an de pregătire militară și academică pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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