Curier Județean

168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

De

168 de boboci intră în primul an la Colegiul Militar din Alba Iulia în 2026: Festivitatea de deschidere, în Piața Cetății

Noul an școlar începe în forță la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia. Luni, 7 septembrie, de la ora 09.00, în Piața Cetății, va avea loc ceremonialul oficial de deschidere a anului școlar 2026–2027, la care sunt așteptați cei 651 de elevi ai colegiului, alături de părinți, profesori, cadre militare și oficialități.

La festivitate vor participa reprezentanți ai eșaloanelor superioare, ai structurilor din Sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, ai administrației publice locale și județene, precum și ai Inspectoratului Școlar Județean Alba.

Unul dintre momentele importante ale ceremoniei va fi rostirea legământului de către elevii claselor a IX-a, care pășesc astfel în viața de colegiu militar.

Tot în cadrul festivității va fi acordată distincția „Robert Schuman” clasei cu cele mai bune rezultate la învățătură, obținute în anul școlar anterior.

De asemenea, absolventul declarat șef al Promoției 2026 va fi recompensat pentru performanțele sale prin acordarea unei plachete de onoare și a unei diplome, în semn de recunoaștere a rezultatelor obținute și a contribuției sale la creșterea prestigiului Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul”.

Pentru anul școlar 2026–2027, în clasa a IX-a vor studia 168 de elevi: 113 băieți și 55 de fete.

Ceremonialul de deschidere din Piața Cetății marchează astfel începutul unui nou an de pregătire militară și academică pentru elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

4 septembrie 2026

De

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică. Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 07.09-11.09.2026 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 11/09/2026 08:00 – 11/09/2026 15:00 2 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 11/09/2026 08:00 – […]

Citește mai mult

Curier Județean

Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2026

De

Accident rutier la ieșire din Aiud spre Măgina: O șoferiță de 19 ani a intrat cu mașina într-un cap de pod Un accident rutier cu o mașină implicată a avut loc vineri, în jurul orei 12.00, în Aiud, la ieșire spre Măgina. Detașamentul de pompieri Aiud intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical […]

Citește mai mult

Curier Județean

4 septembrie 2026 | Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

4 septembrie 2026

De

Prețurile carburanților în Alba Iulia: Motorina s-a scumpit din nou. Cât costă benzina Prețurile carburanților continuă să se mențină la un nivel ridicat în Alba Iulia și în România. După o scădere de aproximativ 17 bani per litru, motorina s-a scumpit din nou la cele mai cunoscute benzinării din oraș.  Preț carburanți Alba Iulia la […]

Citește mai mult