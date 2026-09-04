Bugetul municipiului Alba Iulia, rectificat cu peste 166,6 milioane de lei: Banii merg către proiecte europene, investiții, educație, cultură, recreere și infrastructură

Consiliul Local al municipiului Alba Iulia este chemat să aprobe o nouă rectificare a bugetului general de venituri și cheltuieli pentru anul 2026. Propunerea prevede o rectificare pozitivă de 166,685 milioane de lei, în urma analizei execuției bugetare la 31 august și a solicitărilor transmise de serviciile și compartimentele municipalității.

Potrivit documentelor care însoțesc proiectul de hotărâre, rectificarea are la bază analiza stadiului obiectivelor de investiții, atât a celor finanțate din bugetul local, cât și a proiectelor susținute prin fonduri externe nerambursabile, precum și necesarul de finanțare transmis de structurile din cadrul administrației locale.

Raportul Direcției Cheltuieli arată că propunerea a fost elaborată după analiza contului de execuție la 31 august 2026 și a solicitărilor venite din partea serviciilor și birourilor municipiului, care au cerut fonduri pentru realizarea unor acțiuni și activități necesare funcționării.

Peste 166,6 milioane de lei în plus la buget

Cea mai importantă modificare propusă este o rectificare pozitivă a bugetului general de venituri și cheltuieli cu 166.685,96 mii lei, respectiv aproximativ 166,69 milioane de lei.

Majorarea este susținută de mai multe surse de venit și finanțare. Printre acestea se numără subvențiile de la bugetul de stat către bugetul local pentru proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu o suplimentare de 280,98 mii lei, precum și sumele primite în contul plăților efectuate în anul curent din FEDR, în valoare de 2.924,98 mii lei.

De asemenea, sunt prevăzute 80 de mii de lei pentru investiții din Fondul de Modernizare și 100 de mii de lei pentru învățământ, în timp ce subvențiile destinate instituțiilor publice cresc cu 1,3 milioane de lei.

Pentru Centrul Cultural Palatul Principilor sunt incluse venituri suplimentare din donații și sponsorizări, în valoare de 100,97 mii lei, precum și alte venituri de 49,03 mii lei.

O componentă majoră a rectificării o reprezintă însă refinanțarea creditelor interne, pentru care sunt prevăzute 100.034,77 mii lei, la care se adaugă 61.965,23 mii lei aferente creditelor interne – sursa C.

Educația primește fonduri suplimentare

În structura cheltuielilor bugetului local, unul dintre domeniile vizate de rectificare este învățământul.

La capitolul 65.02 sunt propuse suplimentări de 183 de mii de lei pentru bunuri și servicii și 13,9 mii lei pentru cheltuieli de capital.

Rectificarea modifică și alocările pentru mai multe proiecte de eficientizare energetică derulate în unitățile de învățământ din Alba Iulia. Pentru Școala „Ion Agârbiceanu” este diminuată finanțarea publică națională cu 435 de mii de lei, concomitent cu majorarea sumelor aferente TVA cu 35 de mii de lei.

Pentru Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” este prevăzută o diminuare de 142 de mii de lei a finanțării publice naționale. La proiectul privind Liceul „Dorin Pavel” reducerea este de 15 mii de lei, iar pentru Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” finanțarea publică națională este diminuată cu 1,1 milioane de lei.

1,3 milioane de lei pentru cultură și recreere

La capitolul 67.02 – cultură, recreere și religie – sunt propuse 1,3 milioane de lei în plus pentru transferuri între unități ale administrației publice, precum și alte 60 de mii de lei pentru cheltuieli de capital.

Conform raportului de rectificare, pentru Clubul Sportiv Municipal (CSM) Unirea Alba Iulia se propune o alocare suplimentară de 1.300.000 de lei, la capitolul „Cultură, recreere și religie”, pentru bunuri și servicii.

În același timp, mai multe proiecte cu finanțare europeană beneficiază de suplimentări. Proiectul VIVA – „A vertical and horizontal integrating innovation valley approach” primește 900 de mii de lei finanțare europeană, proiectul SCT HUB – „Codesign the future of sustainable cultural tourism” beneficiază de 50 de mii de lei, iar proiectul YoungSpace de 125 de mii de lei.

Pe de altă parte, sunt diminuate anumite cheltuieli neeligibile aferente unor proiecte de investiții. Pentru amenajarea spațiilor culturale multifuncționale din Ansamblul Palatul Principilor și realizarea porții de acces este prevăzută o reducere de 375 de mii de lei, în timp ce pentru reconversia și refunctionalizarea zonei șanț exterior est din Cetatea Alba Carolina reducerea este de 500 de mii de lei.

Pentru proiectul privind Amenajarea Parcului Nord din cartierul Micești – Orizont este prevăzută o diminuare de 1 milion de lei a cheltuielilor neeligibile.

Fonduri suplimentare pentru dezvoltarea urbană și energie verde

Un alt capitol important este cel privind locuințele, serviciile și dezvoltarea publică. Aici sunt prevăzute suplimentări de 2,52 milioane de lei pentru bunuri și servicii, 160 de mii de lei pentru cheltuieli de capital și 50 de mii de lei pentru cheltuieli de personal.

Totodată, sunt operate modificări în finanțarea proiectelor de eficiență energetică și energie regenerabilă.

Proiectul privind instalarea unei capacități de producere a energiei electrice din surse solare, cu o putere de minimum 3.000 kW, beneficiază de 80 de mii de lei din Fondul de Modernizare.

Pentru proiectele de renovare energetică a unor blocuri de locuințe sunt, de asemenea, operate ajustări ale finanțărilor. În cazul blocurilor G5-G6 și A1-A2, documentul prevede o suplimentare de 270,08 mii lei din finanțare națională și de 1,765 milioane de lei din fonduri europene.

Investiții și finanțări pentru transport

Rectificarea bugetară vizează și domeniul transporturilor, inclusiv proiectele cu finanțare europeană.

Pentru proiectul SPARK – „Smart Planning for Agile Urban Mobility Solutions” sunt prevăzute suplimentări de 10 mii lei din finanțare națională și 40 de mii de lei din finanțare europeană.

Cea mai consistentă componentă a rectificării apare însă în bugetul creditelor interne, unde sunt prevăzute sume importante pentru rambursarea datoriei publice locale.

Astfel, sunt alocate 78,05 milioane de lei pentru rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale și 21,98 milioane de lei pentru rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale.

Tot din bugetul creditelor interne sunt finanțate cheltuieli neeligibile pentru două proiecte majore de infrastructură rutieră. Pentru proiectul privind descongestionarea traficului la intrarea din nord-vest a municipiului Alba Iulia și construirea unui pasaj subteran în zona Stadionului Unirea, suma prevăzută pentru cheltuieli neeligibile este de 16,45 milioane de lei.

Pentru proiectul privind fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă și construirea unei artere cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia, sunt prevăzute alte 45,52 milioane de lei pentru cheltuieli neeligibile.

Bani suplimentari pentru instituțiile finanțate din venituri proprii

Rectificarea nu se limitează la bugetul local. Sunt operate modificări și în bugetul instituțiilor publice și al activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii.

Pentru învățământul autofinanțat sunt prevăzuți 100 de mii de lei în plus pentru bunuri și servicii.

La Centrul Cultural Palatul Principilor sunt menționate reașezări de sume la capitolul bunuri și servicii, iar Clubul Sportiv Municipal beneficiază de o suplimentare de 1,3 milioane de lei pentru bunuri și servicii.

Rectificarea, motivată prin necesarul de funcționare și stadiul investițiilor

Potrivit referatului de aprobare, propunerea de rectificare a fost fundamentată prin analiza stadiului de realizare a obiectivelor de investiții, solicitările compartimentelor de specialitate și evaluarea oportunității și necesității alocării unor fonduri, în funcție de resursele financiare disponibile.

În documentație se invocă invocă drept temei legal prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legea nr. 43/2026 privind bugetul de stat, precum și dispozițiile Codului administrativ referitoare la atribuțiile Consiliului Local.

Proiectul urmează să fie analizat și supus dezbaterii și aprobării în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, programată luni, 7 septembrie 2026.

foto – Primăria Municipiului Alba Iulia (arhivă; cu rol ilustrativ)

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