CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri, la Micești | CIL Blaj, confruntare dificilă cu CSC Giarmata, Metalurgistul Cugir, descindere la Sântana

CS Universitar Alba Iulia – CSM Unirea Alba Iulia, derby „de Alba”, vineri, la Micești, la ora 15.00 | CIL Blaj, confruntare dificilă cu CSC Giarmata, Metalurgistul Cugir, descindere la Sântana

Ultima rundă a turului Seriei 7 a Ligii 3 propune un derby „de Alba” la Micești, între CS Universitar Alba Iulia și CSM Unirea Alba Iulia, vineri, 30 octombrie, la Micești. Mâine evoluează și celelalte două conjudene, CIL Blaj cu CSC Ghiroda și Giarmata Vii, acasă, iar Metalurgistul Cugir are deplasare la Sântana.

*CSU Alba Iulia (locul 11, 4 puncte) – CSM Unirea Alba Iulia (locul 1, 23 de puncte), vineri, ora 15.00, Micești.

În premieră pe sinteticul miceștean, disputa dintre conjudețene este cea mai disproporționată de când ambele activează în eșalonul terț (2022) . „Alb-negrii” au 6 victorii consecutive (25-1 golaveraj), iar studenții suferă pe penultima poziție, fără succes stagional, numai 4 puncte (unul în ultimele 6 întâlniri). O notă de interes este debutul antrenorului Mihai Manea pe banca tinerei formații universitare (pe care nu a învins-o niciodată în Liga 3 în mandatele la Ocna Mureș, Ighiu sau CSU), revenit în circuit după 3 ani și instalat în locul lui Nicolae Ghișa.

Acum 2 ani, pe „Pielarul”, la Sebeș s-a produs ultimul succes al „alb-albaștrilor”, 1-0, din penalty (antrenori erau Minteuan și Pelici). În cele două efective mai sunt Pauletti, R. Popa, Tamaș, Trifu (Niakate a ajuns la oponenți), respectiv Giurgiu și Indrei. De atunci au mai trecut 6 jocuri, 5 fiind adjudecate de uniriști (sezonul trecut 6-0 și 3-0)! CSU va avea două jocuri consecutive interne (vine disputa cu Nera Bogodinți), iar pentru lider urmează o serie cu jocuri de cu totul altă dificultate și însemnătate (etapa viitoare, la Sântana).

*CIL Blaj (locul 5, 18 puncte) – CSC Ghiroda și Giarmata Vii (locul 4 18 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Târnavele” Tiur.

Echipa din „Mica Romă” e în picaj, coborând în 5 întâlniri, în care a luat numai 3 puncte, de pe prima poziție până pe locul 5, în afara „careului de ași”. După două deplasări (0-0 la Sântana, 0-3 la Șag), elevii lui Daniel Tătar trebuie să îndepărteze criza tocmai împotriva vecinei din clasament, la egalitate de puncte, contracandidată la play-off (4 din ultimele 5 jocuri adjudecate, 3 victorii consecutive, fără gol primit).

Blăjenii au două jocuri interne succesive (vine derby-ul „de Alba” cu Metalurgistul Cugir), în campionatul trecut rezultatele directe fiind (1-1, în mai, play-out, 2-1, ambele acasă, 0-2 în deplasare). În descinderile din Alba, CSC Ghiroda a remizat pe „Cetate” (0-0) și a învins la Micești (2-0 cu CSU).

*Unirea Sântana (locul 7, 16 puncte) – Metalurgistul Cugir (locul 8, 12 puncte), sâmbătă, ora 15.00, „Unirea” Sântana (sintetic).

Cugirenii, fără S. Itu (suspendat), au două partide adjudecate sub comanda portughezului Vitinha și bifează prima deplasare din cele două la rând (apoi la Tiur) și speră să dea lovitura.

Sezonul anterior, sucecsele au aparținut gazdelor 3-2, în Arad, o confruntare încendiară, după 0-2; și 2-1 la Cugir). Arădenii sunt în criză, (0-3 la Ghiroda, un punct în ultimele 3 partide), după 4 întâlniri adjudecate, și au două dispute succesive cu reprezentante ale Albei, urmând confruntarea cu CSM Unirea Alba Iulia, marea candidată la promovarea în Liga 2, peste o săptămână

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