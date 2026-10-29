Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului
Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului
Angajații din România care așteaptă cu nerăbdare următoarea minivacanță vor mai avea de așteptat până la finalul lunii noiembrie.
Mai exact, următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive este programată abia la sfârșitul lunii noiembrie și va fi, totodată, ultima minivacanță din acest an.
Când începe următoarea minivacanță
Ultimul weekend prelungit din 2026 va avea loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie și va însuma patru zile consecutive de repaus pentru angajații care lucrează după programul obișnuit.
Minivacanța este formată din:
- 28 noiembrie (sâmbătă);
- 29 noiembrie (duminică);
- 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;
- 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României.
Astfel, românii vor beneficia de patru zile libere fără să fie nevoiți să își ia concediu de odihnă.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România Valoarea maximă a tichetelor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei pe zi, începând din luna noiembrie 2026. Deputașii PSD Marius Budăi și Adrian Solomon au depus în Parlament un […]
Foto | Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste”
Sibiul intră în atmosfera sărbătorilor: A început decorarea orașului, iar localnicii sunt invitați să participe la concursul „Sibiu, Oraș de Poveste” Primăria Sibiu lansează o nouă ediție a concursului „Sibiu, Oraș de Poveste”, prin care îi invită pe locuitori și pe reprezentanții firmelor să contribuie la atmosfera sărbătorilor de iarnă, decorând clădirile și spațiile pe […]
Facturi la curent mai mici pentru consumatorii vulnerabili: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energia electrică
Facturi la curent mai mici pentru consumatorii vulnerabili: Guvernul ia în calcul reducerea TVA la energia electrică Noul Guvern discută posibilitatea diminuării TVA la energia electrică pentru consumatorii vulnerabili, într-un moment în care România se confruntă cu prețuri foarte ridicate la curent. Potrivit surselor citate de Antena 3 CNN, măsura ar putea fi aplicată în […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România
Valoarea tichetelor de masă ar putea crește din noiembrie 2026: Câți bani ar putea primi în plus angajații din România...
Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului
Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului Angajații din România care...
Știrea Zilei
Premieră medicală la Spitalul din Alba Iulia: Dr. Bogdan Nicolae introduce tratamentul minim invaziv pentru adenomul de prostată voluminos
Premieră medicală la Spitalul din Alba Iulia: Dr. Bogdan Nicolae introduce tratamentul minim invaziv pentru adenomul de prostată voluminos Dr....
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită
Conducta veche de 40 de ani care alimentează un oraș de munte din Alba cu apă brută va fi înlocuită...
Curier Județean
Foto | XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei echipe din Republica Moldova
XEO Talks 2026: 13 echipe de robotică reunite la Alba Iulia. În premieră, evenimentul a devenit internațional, prin participarea unei...
Video | Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite în urma perchezițiilor
Două persoane din aceeași familie, reținute pentru trafic de droguri la Pianu: Sute de ramuri și plante de canabis, descoperite...
Politică Administrație
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice
Investiție pentru modernizarea unui bloc din Zlatna: Aproape 30 de locuințe vor beneficia de lucrări pentru creșterea eficienței energetice Cinci...
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”!
Marius Hațegan: Așa cum era de așteptat, PSD duce România în „cap”! După ce s-au victimizat că vor la guvernare...
Opinii Comentarii
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol al Marii Uniri
29 octombrie 2026: 151 de ani de la nașterea Reginei Maria a României. Povestea suveranei care a devenit un simbol...
Foto: Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks
Show de excepție la Alba Iulia! Orchestra Simfonică București a ridicat sala în picioare cu Vivaldi Rocks, un spectacol senzațional...