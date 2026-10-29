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Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

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Care va fi următoarea minivacanță în 2026: Patru zile libere consecutive rămase până la finalul anului

Angajații din România care așteaptă cu nerăbdare următoarea minivacanță vor mai avea de așteptat până la finalul lunii noiembrie.

Petrecerea Divorțaților

Mai exact, următoarea perioadă cu mai multe zile libere consecutive este programată abia la sfârșitul lunii noiembrie și va fi, totodată, ultima minivacanță din acest an.

Când începe următoarea minivacanță

Ultimul weekend prelungit din 2026 va avea loc în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie și va însuma patru zile consecutive de repaus pentru angajații care lucrează după programul obișnuit.

Minivacanța este formată din:

  • 28 noiembrie (sâmbătă);
  • 29 noiembrie (duminică);
  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei;
  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României.

Astfel, românii vor beneficia de patru zile libere fără să fie nevoiți să își ia concediu de odihnă.

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