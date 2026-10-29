Curier Județean

Bărbat de 47 de ani, reținut la Alba Iulia după ce a fost prins la volan cu permisul anulat. A refuzat și etilotestul și recoltarea de probe biologice

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Bărbat de 47 de ani, reținut la Alba Iulia după ce a fost prins la volan cu permisul anulat. A refuzat și etilotestul și recoltarea de probe biologice

Un bărbat de 47 de ani, din Alba Iulia, a fost reținut pentru 24 de ore după ce a fost prins la volan, deși avea dreptul de a conduce anulat. Acesta a refuzat atât testarea cu aparatul etilotest, cât și prelevarea de mostre biologice la spital.

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Conform IPJ Alba, la data de 28 octombrie 2026, polițiștii de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

În seara zilei de 28 octombrie 2026, polițiștii au oprit, pentru control, pe strada Brădișor, din municipiul Alba Iulia, un autoturism condus de bărbatul, în vârstă de 47 de ani. Din verificări a reieșit că bărbatului i-a fost anulat dreptul de conducere.

Bărbatului i-a fost solicitată testarea cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat.

Astfel, în vederea stabilirii alcoolemiei, a fost condus la spital, unde, de asemenea, acesta a refuzat prelevarea de mostre biologice.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Pentru dispunerea măsurilor legale, în cursul zilei de azi, 29 octombrie 2026, bărbatul va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Alba Iulia.

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