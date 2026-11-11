11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 noiembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.
Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.
Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.
Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
12-13 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului
Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului Județul Alba se va afla sub incidența unei atenționări hidrologice Cod Galben, fiind prognozate creșteri ale debitelor și nivelurilor unor cursuri de apă, pe fondul precipitațiilor anunțate pentru următoarele zile. Potrivit avertizării hidrologice, fenomenele sunt așteptate în intervalul 12 noiembrie, […]
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină
Accident pe autostrada A1, sensul de deplasare Sebeș – Deva: Un bucureștean de 44 ani rănit, după coliziunea dintre o autoutilitară și o mașină Un accident rutier a avut loc pe autostrada A1, pe sensul de deplasare Sebeș – Deva, în această dimineață, în jurul orei 05:15, la kilometrul 335. O persoană a fost rănită, […]
11 – 12 noiembrie | Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană
Cod galben de ploi însemnate cantitativ în Munții Apuseni: Se vor acumula cantități de apă de 25…50 l/mp și izolat peste 60 l/mp în zona montană Meteorologii ANM au emis astăzi, 11 noiembrie 2026, un cod galben de ploi însemnate cantitativ în Banat, sudul Crișanei, Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. ,,În intervalul menționat, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Foto | Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări
Stadiul fizic al lucrărilor pe sectorul A1 Margina – Holdea a ajuns la 82%: Situația la principalele categorii de lucrări...
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului să renunțe imediat la interdicția anunțată”
Diana Şoşoacă, după ce Gabriel Pleșa a anunțat interzicerea mitingurilor politice la Alba Iulia de 1 Decembrie: ,,Cer public primarului...
Știrea Zilei
VIDEO | Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5 luni după gratii după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat de 40 de ani, din Lopadea Nouă, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta peste 5...
Video | Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni internaționale
Ziua Veteranilor din Teatrele de Operații, marcată la Alba Iulia: Omagiu adus militarilor români care și-au servit țara în misiuni...
Curier Județean
11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
11 noiembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu...
12-13 noiembrie 2026 | Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului
Risc de viituri în Alba: Cod Galben de inundații pe râul Arieș și afluenții Mureșului Județul Alba se va afla...
Politică Administrație
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este proiectul
1,2 milioane de lei fără TVA pentru canalizare pluvială pe cinci străzi din Cugir și Vinerea: În ce stadiu este...
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social
Comuna Ciugud devine asociat în societatea Alba Iulia Transport Local SRL. Cu ce sumă va contribui la capitalul social Consilierii...
Opinii Comentarii
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela!
Mesaje: La mulţi ani Mihai, Mihaela, Gabriel şi Gabriela! Felicitări de Sfinții Mihail și Gavril • Urări pentru Mihai și...
Nume care se sărbătoresc de Sfinții Mihail și Gavriil 2026. Peste 1,3 milioane de români își serbează onomastica
Ce nume derivate se sărbătoresc de Sfântul Mihail și Gavriil 2026 Cei care poartă numele de Mihail, Gavril, Mihai, Mihaela,...