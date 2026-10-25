Sport

Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur

Dan HENEGAR

Publicat

acum 8 minute

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Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș: „Au fost câteva dispute, dar verbale, fără amenințări”, după episodul de la finele întâlnirii cu Târnavele Tiur

La Baia de Arieș, la partida dintre Arieșul Apuseni și Târnavele Tiur, a fost un episod ce l-a avut primarul Marius Dup în prim-plan! La sugestia acestuia, gazdele au f[cut o onstestație pentru întreaga echipă a oaspeților!

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Partida a contat pentru etapa a șaptea a Ligii 4, seria 2 și s-a încheiat cu victoria oaspeților, scor 6-0 (5-0). La final, Marius Dup a solicitat o contestație pentru întreaga echipă a Târnavelor Tiur, dând de lucru oficialilor AJF Alba, un lucru mai rar întâlnit pe arenele fotbalistice

Am citit astăzi în ziarul Unirea un material vizavi la ceea ce s-a întâmplat la finalul jocului de astăzi de la Baia de Arieș. Au fost câteva dispute, dar verbale, în momentul în care noi cei de la CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș am dorit să contestăm dreptul de joc a trei dintre jucătorii celor de la Târnavele Tiur. Și în final am decis să contestăm dreptul de joc a îmtregului lot. Asta a fost tot, fără amenințări sau altceva. Vă multumim anticipat și să postați și opinia noastră! Vă mulțumim anticipat!” (Conducerea CSO Arieșul Apuseni Baia de Arieș)

Un punct de vedere transmis de Denis Dup, fiul primarului Marius Dup. Denis, fost jucător la Unirea Alba Iulia, este antrenor în acte la echipa din Liga 4.

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